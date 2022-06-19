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رفض استشكال مودة الأدهم على حكم حبسها بتهمة الاتجار في البشر

كتب:

بسمة عبدالستار
02:01 م | الأحد 19 يونيو 2022
مودة الأدهم

مودة الأدهم

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، رفض الاستشكال المقدم من محامي المتهمة مودة الأدهم الشهيرة إعلاميًا بـ«فتاة التيك توك»، على حكم حبسها 6 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه، بتهمة الاتجار في البشر، بعد تخفيف العقوبة على صديقتها في ذات القضية حنين حسام، بمعاقبتها بالسجن 3 سنوات.

وتقدمت مودة الأدهم، في وقت سابق، أمام محكمة النقض، بطعن على حكم حبسها 6 سنوات، وغرامة 200 ألف جنيه، بتهمة الاتجار في البشر.

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