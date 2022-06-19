حادث قطار المنيا يعيد أزمة المعابر غير الشرعية .. دهس 4 من أسرة واحدة

حادث قطار المنيا الذى راح ضحيتة 4 أفراد من أسرة واحدة بمركز ملوي، يعد ناقوس إنذار حول خطر المعابر غير الشرعية على شريط السكة الحديد، حيث لقيت سيدة بالعقد السادس من العمر وأبناؤها الثلاثة مصرعهم أسفل عجلات قطار رقم 164 «القاهرة – أسوان»، حال عبورهم من مزلقان سكة حديد ملوي أثناء غلقه، ليدهسهم القطار ويحولهم لأشلاء.

وبحسب شهود عيان، كان أفراد الأسرة يسرعون خطاهم، ولم ينتظروا عبور القطار وإعادة فتح المزلقان، ما أدى لمصرع السيدة وطفلها، 5 سنوات، وابنتيها، إحداهما بالعقد الثانى من العمر، والأخرى بالعقد الثالث، ونُقلت أشلاء الجثث الأربع لمشرحة مستشفى ملوي التخصصي.

استمرار نزيف الدماء على القضبان

وحادث قطار المنيا ليس الأول من نوعه، وإنما حلقة في سلسلة طويلة من حوادث نزيف الدماء على قضبان السكك الحديدية، حيث يلجأ المواطنين لمعابر غير شرعية للمرور على شريط السكة الحديد، فضلًا عن العبور أثناء غلق المزلقانات.

هيئة السكك الحديدية تغلق المعابر والأهالي تعيدها

وناشدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر المواطنين، في بيان لها، الالتزام بالمعابر الشرعية بالسكك الحديد حفاظًا على أمنهم وسلامتهم، وعدم استخدام ممرات السكة الحديد غير الشرعية.

وأضاف البيان أن الهيئة أغلقت 2376 معبرًا غير قانوني على شريط السكة الحديد، من أصل 2587 معبرًا، لكن الأهالي أعادوا فتح 206 معابر منها مرة أخرى.

إزالة آثار الحادث

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا تلقت بلاغًا من مركز شرطة ملوي، يفيد تصادم قطار وووقوع متوفين، حيث صدم قطار 164 «القاهرة - أسوان» أربعة أشخاص، بينهم طفل، ونُقلت جثثهم لمستشفى ملوي التخصصي، وحُرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإزالة آثار الحادث وإعادة فتح الطريق.