ممرات السكة الحديد غير الشرعية.. نزيف الدم الذي لا يتوقف بسوهاج «صور»

شهدت محافظة سوهاج منذ بداية العام الحالي 2022 العديد من حوادث المزلقانات العشوائية والمعابر غير الشرعية على شريط السكة الحديد، تخطت الـ20 حادثة خلال 2022، نتيجة لعبور الأشخاص لشريط السكة الحديد من معابر غير الشرعية وأماكن غير مخصصة للعبورر، ترصد «الوطن» أبرز هذه الحوادث المتكررة.

مصرع طالب أسفل عجلات القطار بسوهاج

لقى الطالب هيدرا شحاته، 16 عاما، مصرعه أسفل عجلات القطار، عندما كان يعبر السكه الحديد بغرب الثلاث كباري إلى الشرق بمنطقة حوض الثلاثين، من معبر غير شرعي على شريط السكة الحديد وقد تم نقل الجثمان إلى مستشفي سوهاج العام، يذكر انه الابن الوحيد لوالديه بجانب شقيقة واحدة تكبره.

سيدة تلقى حتفها تحت القطار بالمراغة

اصطدم قطار «سوهاج -القاهرة»، بسيدة أثناء عبوره بمركز المراغة بمحافظة سوهاج مما أدى لوفاتها في الحال.

اصطدم قطار بالسيدة «انتصار.م. م.»، 23 عاما، حاصلة على دبلوم تجارة، وتقيم بدائرة مركز المراغة وذلك أثناء عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة «معبر أهالي تم إنشاءه على شريط السكة الحديد»، مما أدى لوفاتها بالحال.

مصرع طفل 7 أعوام بدار السلام تحت عجلات القطار

لقى الطفل «معاذ» 7 أعوام مصرعه بمركز دار السلام، إثر اصطدم قطار به أثناء عبوره لشريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة.

«كيرلس» خرج للدرس وعاد تحت عجلات قطار المنشاة

لقي الطفل «كيرلس. ش. ن. ا»، 9 سنوات، تلميذ بالمرحلة الابتدائية، ويقيم بدائرة مركزالمنشاة، مصرعه أسفل قطار «الأقصر-القاهرة» أثناء عبوره لشريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه فاصطدم به القطار مما نتج عنه وفاته.

وقد أفاد والده، بأن نجله قام بعبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للمشاة أثناء عودته من أحد الدروس الخصوصية فاصطدم به القطار، ونفى الشبهة الجنائية.

حادث قطار يودي بحياة طالب بالعسيرات

وداخل مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج، اصطدم قطار بطالب منهيًا حياته، حيث اصطدم قطار «أسوان -القاهرة»، بالطالب مصطفى، 17 عامًا، من مركز جرجا بمحافظة سوهاج، الذي لقى مصرعه فور نقله لمستشفى العسيرات المركزي.

أفادت والدة المتوفى بأنه أثناء عبور نجلها لشريط السكه الحديد من مكان غير مخصص للمشاه أصطدم به القطار ليلقى مصرعه وقد تحرر محضرا بالواقعة.

مصرع عامل من ذوي الاحتياجات الخاصة

لقى «حشمت»، عامل من ذوي الاحتياجات الخاصة، أصم وابكم، مصرعه تحت عجلات القطار بمحطة سكة حديد المنشاة حيث لم يستمع لصوت القطار أثناء عبوره على شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، وقد نقل لمستشفى المنشاة المركزي لإسعافه ولكنه توفي أثناء تقديم الخدمة الطبية له بالمستشفى.

إغلاق 1100 مزلقان عشوائي وإنشاء مئات من كباري المشاة

قامت هيئة السكك الحديدية في محاولة لإنهاء مشكلة المزلقانات العشوائية، بإنشاء مئات كباري المشاة في تقاطعات السكة الحديد، كما تم إغلاق قرابة 1100 مزلقان عشوائي على مستوى الجمهورية خلال عام 2021.

وزارة النقل تكرم 27 من العاملين.. منعوا حوادث

كرمت وزارة النقل هذا العام 27 من العاملين بهيئة السكك الحديدية، لالتزامهم باللوائح والقوانين والتعليمات، ومنعهم مخاطر وحوادث كانت على وشك الحدوث، كما حافظوا على أرواح المواطنين والركاب، وتميزوا في أداء أعمالهم منهم «مهندس و7 قائدى قطار، و6 مساعدين لقائد قطار، وناظرى محطة، و10 من ملاحظى ومراقبي الأبراج، وأحد خفراء المنافذ».