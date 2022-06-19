المنيا الجديدة.. معلومات عن أسعار الأراضي المطروحة وطريقة التقديم

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال الأيام القليلة الماضية، طرح 3677 قطعة أرض سكنية، سواء للإسكان المتوسط، أو الإسكان المتميز، أو الإسكان الأكثر تميزاً، وذلك في عدة محافظات، أبرزها المنيا الجديدة، والفيوم الجديدة، وسوهاج الجديدة، وحددت موعد التقدم للحصول على تلك الأراضي، والشروط اللازمة، ومبالغ جدية الحجز.

الإسكان المتميز في المنيا الجديدة

وطرحت المجتمعات العمرانية الجديدة في وزارة الإسكان 1740 قطعة أرض إسكان متميز في مدن المنيا الجديدة، وقنا الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأسيوط الجديدة، وناصر الجديدة وغرب أسيوط، وطيبة الجديدة، والفيوم الجديدة، وأخميم الجديدة.

وبلغ عدد قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزاً، 177 قطعة في مدن المنيا الجديدة، وأسوان الجديدة، وسوهاج الجديدة، وبني سويف الجديدة، وأسيوط الجديدة.

حجز أراضي الإسكان المتوسط

كما أعلنت الوزارة عن طرح أراضي إسكان متوسط وعددها 1760 قطعة، في مدن المنيا الجديدة، وسوهاج الجديدة، وقنا الجديدة، والفيوم الجديدة، وأخميم الجديدة، وأسيوط الجديدة، وبني سويف الجديدة.

حجز أراضي المنيا الجديدة

ووفقاً لإعلان الطرح الجديد، فإنّ تخصيص تلك الأراضي في مدينة المنيا الجديدة، وباقي المدن سيكون بأسبقية الحجز «أون لاين»، من خلال موقع الحجز الإلكتروني الخاص ببنك التعمير والإسكان من خلال الرابط التالي WWW.hdb-reservation.com

شروط الطرح وأسلوب الحجز

ويمكن للراغبين في الحصول على الأراضي المطروحة في مدينة المنيا الجديدة، معرفة البيانات الخاصة بشروط الطرح، وأسلوب الحجز، إضافة إلى المواقع والمساحات، والأسعار لكل قطعة أرض، وكذلك طريقة السداد من خلال الموقع، اعتباراً من اليوم الأحد.

الإسكان الأكثر تميزاً في المنيا

وجاءت شروط التقديم للحصول على قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزاً في مدينة المنيا الجديدة، وعددها 21 قطعة فقط، كالتالي:

- يتقدم الراغب في الحصول على قطعة الأرض «أون لاين».

- يقوم بدفع مبلغ جدية الحجز وقيمته 200 ألف جنيه.

- يبدأ التقديم من 19 يونيو الجاري حتى الخميس 21 يوليو المُقبل.

- تبدأ مرحلة الحجز من الأربعاء 10 أغسطس المٌقبل.

- تبدأ مرحلة استكمال شراء قطع أراضي الطرح الجديدة، سواء المتوسط أو المتميز أو الأكثر تميزاً في مدينة المنيا الجديدة بدءاً من الأحد 28 أغسطس المُقبل وحتى الثلاثاء 27 سبتمبر.

طرق سداد جدية الحجز

ويتمكن الراغب في الحصول على أرض بمدينة المنيا الجديدة، من سداد مبالغ جدية الحجز من خلال عدة طرق كالتالي:

- تحويل سويفت كود «HDBKEGCAXXX»، والخاص ببنك التعمير والإسكان فرع المهندسين.

- تحويل «ACH» عن طريق كل البنوك لحساب بنك التعمير والإسكان فرع المهندسين.

- أو عن طريق كل البنوك لحساب بنك التعمير والإسكان فرع المهندسين.

- تحويل داخلي لحساب بنك التعمير والإسكان فرع المهندسين من أي فرع من فروع بنك التعمير والإسكان في حالة وجود حساب للعميل بالبنك.

- نقداً في أي فرع من فروع بنك التعمير والإسكان.