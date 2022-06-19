«واتساب» تحذر من تطبيقات مخادعة تحتل اسمها.. قد تتسبب في سرقة بياناتك

من الممكن أن تكون مستخدمًا لتطبيق المراسلات الشهير واتساب وتجد نفسك غير قادر على فتح واستخدام التطبيق، وهو ما قد يتسبب لك في الكثير من المتاعب، خاصة إذا كنت تستخدمه في العمل.

وقال موقع «ذا صن» البريطاني إن مستخدمي التطبيق قد يجدون أنفسهم ممنوعين من استخدام إصدار معين، وهذا لأنه لا يستخدم الجميع خدمة WhatsApp الرسمية.

وأضاف الموقع أن هناك الكثير من التطبيقات التي تستخدم عمليات التزييف غير الرسمية، حيث تتيح لك هذه التطبيقات مراسلة الأصدقاء والعائلة مثل نظام واتساب المناسب، ولكنه يأتي بميزات معدلة ومختلفة لا يمتلكها WhatsApp الحقيقي، وعلى سبيل المثال، القدرة على إخفاء حالتك على الإنترنت تمامًا.

التطبيقات غير الرسمية تجعلك عرضة للسرقة

وأوضح الموقع أن استخدام هذه التطبيقات غير الرسمية تجعل المستخدمين أكثر عرضة للهجمات التي تتسبب في مشكلات للمستخدمين وسرقة المعلومات والبيانات الخاصة بهم.

وأشار إلى أن هذا يرجع إلى حقيقة أن التطبيقات غير الرسمية مثل GBWhatsApp وWhatsApp Plus غير متوفرة من خلال متاجر التطبيقات العادية مثل Apple App Store وGoogle Play، ويجب عليك تنزيلها خارجيًا من الإنترنت، ما يعني أنها قد لا تكون آمنة تمامًا.

ولا يعرف الكثير من الناس، أن استخدام بديل WhatsApp لجهة خارجية قد يؤدي في الواقع إلى حظر وصولك، حيث تنص قواعد WhatsApp الخاصة على ما يلي: «التطبيقات غير المدعومة، مثل WhatsApp Plus أو GB WhatsApp أو التطبيقات التي تدعي نقل محادثات WhatsApp بين الهواتف، هي إصدارات معدلة من WhatsApp، وتم تطوير هذه التطبيقات غير الرسمية بواسطة جهات خارجية وتنتهك شروط الخدمة الخاصة بنا، حيث أن WhatsApp لا يدعم تطبيقات الطرف الثالث لأننا لا نستطيع التحقق من صحة ممارساتها الأمنية».