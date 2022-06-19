الرئيس السنغالي يتطلع لزيارة شيخ الأزهر لبلاده ويشكره لرعاية الطلاب

بعث الرئيس السنغالي ماكي سال، بتحياته لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وشكره لمصر والأزهر لما يقدمانه من خدمات علمية جليلة ورعاية وامتيازات للشعب والطلاب السنغاليين، مقدرًا دور الأزهر في دعم ومساندة الشعوب الإسلامية والقارة الأفريقية، ومعربًا عن تطلعه والشعب السنغالي لزيارة شيخ الأزهر لدولة السنغال.

شيخ الأزهر يستقبل سفير السنغال

وقال الإمام الأكبر، خلال استقباله الدكتور أبوبكر سار، سفير جمهورية السنغال في القاهرة، إن الأزهر يسعد بتقديم كل أوجه الدعم للشعوب الأفريقية، وتأهيل أبناء القارة السمراء للاضطلاع بأدوار قيادية في بلادهم وحمل راية السلام، باعثًا بتحيات فضيلته للرئيس السنغالي وترحيبه بالدعوة لزيارة هذا البلد الشقيق وشعبه، واعتزاز فضيلته بعلاقته بالرئيس السنغالي ماكي سال، وتمنياته لسيادته بدوام الصحة والعافية والتوفيق والسداد.

جهود الأزهر في دعم الشعوب الإسلامية

من جانبه، أعرب السفير السنغالي عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، وتقديره للجهود التي يقوم بها الإمام الأكبر في نشر قيم السلام والأخوة، مؤكدًا أنَّ الأزهر اكتسب الصدارة والسمعة الطبية في الداخل الأفريقي لما يقوم به من دعم الشعوب الإسلامية، وما يقدمه من خدمات تعليمية ودعوية للشعوب الإفريقية، وأن السنغال تحتاج إلى زيادة عدد المنح الدراسية التي يقدمها الأزهر لطلاب السنغال؛ لاسيما في المجالات العملية والتطبيقية، وتوقيع اتفاقات تعاون بين جامعة الأزهر والجامعات السنغالية للاستفادة من خبرات جامعة الأزهر العريقة في مختلِف المجالات.