تطبيقات لو على تليفونك هتسرق بيناتك وكلمات المرور.. حذفتها جوجل

أعلن عملاق التكنولوجيا جوجل عن إزالته لأحد التطبيقات من على المتجر GOOGLE Play، ولكن هذا تم عقب تنزيله لأكثر من مليون مرة، لذلك فإذا قمت مؤخرًا بتنزيل مجموعة من التطبيقات الجديدة، فعليك التحقق من هاتف Android الخاص بك.

وقال موقع express إن جوجل أعلنت حذف التطبيق المسمى PIP Pic Camera Photo Editor، لأنه يحتوي على برامج ضارة سيئة قادرة تمامًا على سرقة بيانات اعتماد Facebook بما في ذلك أسماء المستخدمين وكلمات المرور، وقد يسمح ذلك للمتسللين بالوصول إلى الحسابات وسرقة البيانات الشخصية وإرسال رسائل احتيال إلى جهات الاتصال.

وأضاف الموقع أنه حتى وقت سابق من هذا الأسبوع، كان برنامج تحرير الصور لا يزال متاحًا للتنزيل والتثبيت، لكن Google حظرت الآن الوصول بعد أن تم تنبيهها إلى مخاطرها.

غير كلمة مرور فيس بوك لو قمت بتنزيل هذه البرامج

وأشار إلى أن هناك ملايين من الأشخاص الذين قاموا بالفعل بتثبيت PIP Pic Camera Photo Editor على أجهزتهم، فإذا كنت من هؤلاء الأشخاص فمن الأفضل حذف التطبيق من أجهزتك وتغيير كلمة مرور Facebook الخاصة بك دون تأخير.

وأوضح أنه تم اكتشاف هذا التهديد من قبل فريق Dr. Web وهو ليس التطبيق الوحيد الذي تسبب في بعض القلق، ووفقًا لأحدث تقرير لشركة الأمان، هناك أربعة تطبيقات أخرى تحتوي جميعها على برامج ضارة قادرة على عرض إعلانات غير مرغوب فيها، وتقليص عمر البطارية وحتى إجراء تغييرات غير مصرح بها على الهاتف نفسه.

ما هذه التطبيقات؟

وتتضمن التطبيقات التي أطلق عليها Dr. Web تطبيق Wild & Exotic Animal Wallpaper وZodiHoroscope و PIP Camera 2022 وMagnifier Flashlight.

تمت الآن إزالة بعض هذه التطبيقات بواسطة Google، حيث لم يعد كل من ZodiHoroscope وPIP Camera 2022 متاحين للتنزيل، كما هو الحال مع جميع التطبيقات، لذلك قبل أن تبدأ في تنزيل أي شيء على جهازك، من الجدير التحقق من الشخص الذي طور البرنامج ثم قراءة أكبر عدد ممكن من المراجعات.

غالبًا ما يحذر المستخدمون الآخرون من المشكلات المتعلقة بالتطبيقات، وإذا بدأت فجأة في رؤية تقييمات لا نهاية لها بنجمة واحدة، فأنت تعلم أنك بحاجة إلى الابتعاد، ومن الجيد أيضًا استخدام Google Play Protect للمساعدة في الحفاظ على أمان تطبيقاتك وخصوصية بياناتك.

ويفحص Google Play Protect تطبيقاتك وأجهزتك بحثًا عن أي سلوك ضار ويقوم بإجراء فحص أمان على التطبيقات من متجر Google Play قبل تنزيلها، كما يفحص جهازك بحثًا عن التطبيقات التي يحتمل أن تكون ضارة من مصادر أخرى.