رابط تطبيق جواز السفر الصحي عبر «جوجل بلاي» وخطوات التحميل

يبحث الكثير من المواطنين عن تطبيق جواز السفر الصحي، الذي أطلقته أمس وزارة الصحة والسكان، على متجر google play، والذي يتم تحميله على هواتف الأندرويد، إذ يتيح التطبيق معرفة موقف الشخص من الحصول على لقاح كورونا، فالتطبيق لا يلغي استخدام الشهادات التي يتم الحصول عليها عند تناول اللقاح، ولكن في حالة وجود مشكلة ما تعيق المواطن من تحميل التطبيق، يتم استخدام شهادة تناول اللقاح.

التطبيق مزود بـ 3 ألوان مختلفة، ومن خلالها يجري تحديد موقف المواطن من تناول اللقاح، فاللون الأحمر يدل على أن الشخص لن يتناول لقاح كورونا، بينما اللون الأصفر يدل على تلقي جرعة واحدة من اللقاح، أما اللون الأخضر، يشير إلى تلقي جرعتين من اللقاح.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، رابط تطبيق جواز السفر الصحي، وخطوات الحصول عليه وأسعار تحميله على الهاتف المحمول، والذي جاء كالتالي:

رابط تطبيق جواز السفر الصحي وخطوات الحصول عليه

- يقوم الراغب في تحميل تطبيق جواز السفر الصحي للهواتف الأندرويد بتحميله من هنــــــــــــــا.

- ثم بعد ذلك يقوم الراغب في تحميله بالضغط على «تحميل التطبيق».

- ثم بعد ذلك يتم الضغط على التطبيق بعد تحميله، حتى يستطيع المواطن إدخال البيانات الخاصة به.

- ثم بعد ذلك يظهر موقف المواطن الذي قام بتحميل التطبيق من تناول لقاح كورونا.

- تبلغ قيمة ورسوم تحميل تطبيق جواز السفر الصحي 100 جنيه، يتم خصمها عند التحميل.

حرصت وزارة الصحة والسكان على إطلاق تطبيق جواز السفر الصحي، وذلك للقضاء على ظاهرة تزوير شهادات تناول اللقاح، إذ يقوم الكثيرون بتزوير تلك الشهادات حتى يتمكنوا من إنهاء إجراءات السفر للخارج.