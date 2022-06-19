سمية الألفي تعلن تعافيها من سرطان الثدي: «شكرا لكل حد دعالي»

أعلنت الفنانة سمية الألفي، شفاءها من مرض سرطان الثدي الذي أصابها مؤخرا.

وقالت الفنانة سمية الألفي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّها أجرت عددًا من الفحوصات والتحاليل مؤخرا، والتي أثبتت شفاءها من مرض السرطان، مضيفة: «الحمدلله بقيت كويسة وبشكر كل حد دعالي».

شفاء سمية الألفي

وأضافت الفنانة سمية الألفي، أنها أوقفت جلسات الإشعاع الكيماوي ومن المفترض أن تنتهى من كورس العلاج بالكامل مع بداية شهر يوليو المقبل.