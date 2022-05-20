سمية الألفي تكشف تطورات حالتها الصحية: الأطباء خففوا جرعة الكيماوي

طمأنت الفنانة سمية الألفي جمهورها على حالتها الصحية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، وذلك بعد خضوعها لجراحة دقيقة وتناولها للعلاج الكيماوي.

وكشفت سمية الألفي عن تحسن ملحوظ في حالتها الصحية وتخفيف الأطباء لجرعة الكيماوي، مضيفة: «الحمد لله الدنيا ماشية كويس وكان فيه مشاكل الأول لأن النوع اللي الدكاترة اكتشفوه كان نوع قوي شوية واضطروا إنهم يدوني علاج مكثف فالعلاج المكثف كان صعب عليا قوي الحقيقة لكن عدى على خير».

جرعات أقل أسبوعيًا

وتابعت سمية الألفي: «الحمد لله دلوقتي بيدوني جرعات أقل أسبوعيًا وبدأ جهاز المناعة يستعيد نفسه لأنه هو أول حاجة الكيماوي بيضربها بيبقى جهاز المناعة»، متوقعة أن تستعيد حالتها الطبيعية بحلول شهر يوليو القادم: «قدامي لغاية شهر 7 الحمد لله بعد شهر 7 يبتدي شعري يرجع تاني وأجي لكم بقا واطلع معاكم».

وكانت الفنانة سمية الألفي نُقلت إلى المستشفى في شهر ديسمبر الماضي وحجزها الأطباء في غرفة العناية المركزة لتدهور حالتها الصحية، وخضعت لعملية جراحية دقيقة لإزالة ورم بالثدي، وتخضع حاليا لتلقي العلاج الكيماوي.

وخضعت الألفي «68 عاما»، لعملية دقيقة استمرت نحو 4 ساعات كاملة، حيث أستأصل الأطباء ورم خبيث من منطقة الصدر تحت الإبط، وتتلقى الفنانة حالياً جلسات العلاج الكيماوي.