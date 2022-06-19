حسن حسني في ذكرى ميلاده.. مواهب اكتشفها بمشواره الفني منهم أحمد حلمي

«أبو النجوم»، هكذا وصف الجمهور الفنان حسن حسني، بسبب موهبته الكبيرة في اكتشاف أجيال جديدة ولديها موهبة كبيرة، حتى أصبحوا نجوما، وكان الفضل يرجع في ذلك إلى نظرة الفنان حسن حسني لهم، ونحتفل اليوم بذكرى ميلاد الفنان الراحل حسن حسني الـ86.

مواهب اكتشفها الفنان حسني حسني

اكتشف الفنان حسن حسني عددا من النجوم خلال مشواره الفني، منهم الفنان الراحل علاء ولي الدين، فهو من أوائل الوجوه الشابة التي قدمها حسن حسني للجمهور وشارك معه في 4 أفلام وهي «عبود على الحدود، والناظر، وابن عز وعربي تعريفة» والذي لم يستكمل لرحيل علاء ولي الدين.

والفضل كان واضح على الفنان محمد سعد، حيث ظهر في معظم أعماله، وكان له كتفاً بكتف، وظهر معه في حوالي 12 عملاً فنياً منهم، «اللمبي واللي بالي بالك وتحت الترابيزة واللمبي 8 جيجا وعوكل والناظر وكركر وكتكوت وبوحة وبوشكاش وحياتي مبهدلة».

بالإضافة إلى موهبة الفنان أحمد حلمي، حيث تحدث حلمي لاحقاً عن علاقته بالفنان حسن حسني في تصريحات تلفزيونية قائلاً، «له فضل كبير عليّا، وبدين له بنجاحات عديدة».

حسن حسني ومحمد هنيدي

بالإضافة إلى اكتشاف ومساندة الفنان محمد هنيدي سواء على مستوى السينما والمسرح أيضا، فقد شاركه في كلا من «يا انا يا خالتي وعسكر في المعسكر» ومسرحية عفروتو وحزمني يا، بالإضافة إلى مسلسل سوبر هنيدي.

وشارك الفنان حسن حسني، صديقه الفنان هاني رمزي بـ 9 أعمال، منها «محامي خلع وغبي منه فيه وقسطي بيوجعني وتوم وجيمي وجواز بقرار جمهوري والراجل الغامض بسلامته».

محطات في حياة الفنان حسن حسني

حيث ولد في مثل هذا اليوم الموافق 19 يونيو من عام 1936، وقدم خلال مسيرته مئات الأعمال الدرامية المهمة في تاريخ الفن المصري والعربي على مستوى السينما والدراما والمسرح.