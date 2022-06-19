الملا يبحث التعاون مع رئيس شركة «مبادلة البترول» الإماراتية

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، منصور آل حامد الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للبترول الإماراتية؛ لبحث تعزيز التعاون وفرص زيادة الإستثمارات للشركة الإماراتية في مصر.

وأكد المهندس طارق الملا، في بداية اللقاء، أنّ مصر والإمارات تربطهما علاقات متميزة في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن مجالات الطاقة والبترول والغاز أكبر داعم للتعاون المصري الإماراتي على الصعيد الاقتصادي.

تعميق الشراكة مع الشركة الإماراتية

وأشار الملا إلى استعداد قطاع البترول لتعميق الشراكة مع الشركة الإماراتية التي تتطلع لضخ استثمارات جديدة في عدد من المجالات، وتنويع استثماراتها في قطاع البترول، خاصة في مجال الغاز الطبيعي، بحكم أهميته الحالية كوقود انتقالي داعم للتوجه نحو الوقود الأنظف وخفض الانبعاثات.

ونوّه بالاتفاق خلال اللقاء على تشكيل فريق عمل مشترك، وعقد ورشة عمل بين الجانبين، خلال الشهر المقبل؛ لطرح واستعراض كل الفرص والمجالات المتاحة للاستثمار في الآجل القصير والمتوسط والطويل، ووضع خارطة طريق للاستثمارات المشتركة.

استثمارات في الغاز الطبيعي

من جانبه، أكد رئيس شركة مبادلة للبترول أن مصر دولة واعدة وزاخرة بالفرص الاستثمارية في قطاعات الطاقة والبترول والغاز، وأن دولة الإمارات داعمة للاستثمار في مصر في هذا القطاع، مضيفاً أن شركة تتطلع تتطلع لزيادة ضخ استثماراتها في مصر، منوهًا بجاهزيتها للمشاركة في المشروعات والفرص الاستثمارية الجديدة بهذا القطاع.

وأوضح أن «مبادلة» لديها اهتمام كبير بزيادة استثماراتها في قطاع الغاز الطبيعي على وجه الخصوص، كما أن استراتيجيتها للاستثمار تركز كذلك على دراسة الفرص المتاحة للتعاون والاستثمار في مختلف الأنشطة البترولية واستغلال الهيدروجين والطاقات الجديدة والتحول الطاقي وإزالة الكربون، منوهاً بوجود فريق عمل من الشركة جاهز للتعاون ودراسة الفرص في مصر.

وتطرق اللقاء إلى الفرص المتاحة في مجالات البحث عن الغاز الطبيعى وإنتاجه في المناطق الواعدة بشرق المتوسط ودلتا النيل البحرية، والتي تتطلب استثمارات كبيرة وتكنولوجيات متطورة، كما استعرضت فرص التعاون والاستثمار في الحقول القديمة في عدد من المناطق بخليج السويس، والصحراء الغربية، باعتبارها من المجالات الجاهزة لبدء الاستثمار فيها على الأجل القصير.