وزير البترول الأسبق: لم نكتشف عُشر الغاز في شرق المتوسط حتى الآن

قال المهندس عبدالله غراب، وزير البترول الأسبق، إن وزير البترول الحالي قد حصل على دعم كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي كان يسعي جميع الوزراء من قبله الحصول عليه، «كنا نتمني ناخد الدعم ده من زمان، كانت الدولة هتبقي مختلفة تماما».

غراب: الوضع الطبيعي لتنمية الحقل 4 سنين

وأضاف «غراب»، خلال استضافته ببرنامج «DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن حقل ظهر قد اكتشف في سبتمبر 2015، ويبعد عن بورسعيد بـ180 كيلو متر على عمق مياه يصل لـ1500 متر، «ظروف اكتشاف الحقل صعبة جدا ومياه عميقه وتكلفة عالية، والوضع الطبيعي لتنمية الحقل 4 سنين».

غراب: لم نكتشف عشُر الغاز في شرق المتوسط حتى الآن

واستطرد: «مع تطوير المنظومة البترولية وكانت مصر تستورد الغاز بـ2.5 مليار دولار سنويا، وعمل الرئيس عبدالفتاح السيسي على تخفيض مدة تنمية الحقل لعامان فقط وليس 4 سنوات، ولولا الدعم الذي أعطاه الرئيس والاجتماعات الدورية مع الشريك الأجنبي تم خروج باكورة إنتاج الحقل بعد اكشتافه في عامان وشهر واحد، ولم نكتشف عشُر الغاز في شرق المتوسط حتى الآن».

وأوضح أن مصر تسعي لتكون مركز متوسط لبيع الغاز للدول الأوروبية، ومصر بات لديها كافة الإمكانيات المتاحة حتى تكون مركزا إقليميا للطاقة، «مصر دولة بترولية بقالها أكثر من 100 عام، وحفرنا ثاني بير في العالم، وكان الأول في بنسلفينيا بالولايات المتحدة الأمريكية، أحنا حفرناه في الغردقة عام 1907».