مميزات مدارس البترول 2022.. «التعليم» تكشف التفاصيل وأماكنها

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مميزات مدارس البترول 2022، موضحة أن هذه المدارس تنتمي لمدارس التعليم الفني وتعتمد على نظام التعليم الفني 2.0 وهو برنامج مبتكر سيكون بمثابة رأس الحربة في عملية تحويل نظام التعليم والتدريب الفني والمهني المصري، على أساس رؤية جديدة ونهج مستدام، من أجل تطوير القوى العاملة المصرية المهنية في المستقبل. يتطلع النظام الجديد حاليًا إلى تنفيذ مراحله الأولى من خلال العلامة التجارية شهادة التكنولوجيا التطبيقية.

وأضافت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أن مميزات مدارس البترول 2022، تشمل تدريب وتأهيل الطلاب لسوق العمل على يد نخبة من المتخصصين، موضحة أن مدارس البترول توجد في عدد من المحافظات منها الإسكندرية والبحر الأحمر وبورسعيد.

أماكن مدارس البترول 2022

أولًا: في مجال البترول:

1- مدرسة مرسى مطروح الثانوية الميكانيكية بنين.

2- مدرسة أبو رديس الثانوية الصناعية المشتركة.

3- مدرسة صالح عوض الله الفنية المتقدمة برأس غارب – البحر الأحمر.

4- مدرسة بورسعيد الفنية التكنولوجية.

ثانيًا: في مجال مشتقات البترول (البتروكيماويات):

1- مدرسة ورديان الثانوية الفنية المتقدمة بالإسكندرية.

2- مدرسة السويس الفنية المتقدمة.

3- مدرسة بورسعيد الفنية التكنولوجية.

ثالثًا: في مجال النقل البحري:

1- المدرسة الفنية للنقل النهري بمصر القديمة (تابعه للمعهد الإقليمي للنقل النهري).

مميزات تطبيق الجدارات في التعليم الفني

وفي سياق متصل قال إنّ الجدارات الخاصة بأي مهنة تقريباً موحدة في كل البلدان، وبالتالي إتقانها في بلد ما يساعد على تطبيقها بسهولة في بلدان أخرى وتعمل الوزارة على إعداد الطلاب للمستقبل بالعناية بإتقان المهارات مؤكدًا أنّ من المهم البداية ومدى استعداد وزارة التربية والتعليم لها، وإعداد الطلاب لهذا المستقبل بالعناية بإتقان المهارات، وكذلك إتقان اللغات الأجنبية.

وأضاف الدكتور محمد مجاهد لـ«الوطن»، أن دراسة الجدارات في مصر تتم باللغة العربية وقليل من اللغة الإنجليزية بحسب قدرات الطلاب، ويجب على الطالب التواصل والاهتمام بلغات أوروبية مثل الألمانية والإيطالية، وهذا هو التخطيط الصحيح للمستقبل.