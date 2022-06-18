خبير اقتصادي: أسعار البترول قد تتأثر عالميا بسبب الحرب الأوكرانية

قال الدكتور شريف الديواني رئيس الشرق الأوسط للمنتدى الاقتصادي العالمي السابق، إن الخبراء يتوقعون ارتفاع أسعار البترول لـ 180 دولارا مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وفقا لمعدلات رفع الفائدة من الفيدرالي الأمريكي.

وأضاف عز العرب، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير، على قناة صدى البلد، أن رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية سببه وجود سيولة في أيدي المواطنين بعد ضخ المساعدات للمواطنين، مع انخفاض عرض المنتجات، وبالتالي زاد الطلب ومن ثم التضخم نتيجة السيولة، إلى جانب أزمة سلاسل الإمداد في فترة كورونا، كما أن الصين تنفذ سياسة إغلاق حاليا بسبب سياسة زيرو كوفيد التي تتبعها.

سعر الفائدة في أمريكا سترتفع 3%

وتابع رئيس الشرق الأوسط للمنتدى الاقتصادي العالمي السابق، أنه من المتوقع أن يرفع البنك الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة أسعار الفائدة 3.5%، مشيرًا إلى أنّ أسعار الطاقة ستزيد مع استمرار الأزمة، كما أن هناك خللا في سلاسل الإمداد بالتزامن مع الحرب الروسية الأوكرانية.

ارتفاع أسعار كل السلع حول العالم

وأكد: «كل حاجة في العالم سعرها بتزيد، مثل النقل والشحن والإنتاج وغيرها، وستتدفق رؤوس أموال كثيرة إلى أمريكا بعد رفع أسعار الفائدة»، متوقعا أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة في الاجتماع المقبل الخاصة بلجنة السياسة النقدية، من أجل جذب رؤوس الأموال العالمية.

وأوضح: «صافي الفائدة على الجنيه المصري تفوق الفائدة على أي عملة أخرى في العالم، وبالتالي كان التدفق في مصر صحيا جدا، وتجاوزنا به أزمة كورونا».