4912 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة ببورسعيد غدا

أكد الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أن طلاب الشهادة الثانوية العامة بالمحافظة، وعددهم 4912 طالبا وطالبة، سيؤدون ‏امتحان نهاية العام الدراسي 2021 - 2022 في المواد خارج المجموع اعتبارا من غدٍ الاثنين الموافق 20 يونيو الجاري.‏

وأضاف وكيل الوزارة في بيان، أن تعليم بورسعيد قام بتجهيز اللجان الامتحانية لتهيئة المناخ اللازم للطلاب، وتم تعقيمها بالتعاون مع أجهزة المحافظة ‏المعنية، لافتا إلى أن جميع اللجان مؤمنة بمعرفة أجهزة الشرطة المدنية، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن بورسعيد وهيئة الإسعاف المصرية.‏

15 لجنة مجهزة بالتعاون مع الأجهزة المعنية

وأوضح «حسن»، أن إجمالي عدد طلاب الشهادة الثانوية العامة بالمحافظة هو 4912 طالبا وطالبة، منهم 2729 من البنات و2183 من البنين، ‏موزعين على الشعب بواقع 1906 طلاب بالشعبة الأدبية و1091 طالبا بالشعبة العلمي رياضيات و1915 طالبا وطالبة بالشعبة ‏العلمي علوم، وذلك خلال 15 لجنة امتحانية مجهزة ومعقمة ومؤمنة بالتعاون مع أجهزة المحافظة المعنية.‏

وذكر وكيل الوزارة، أن «تعليم بورسعيد» شكل اللجنة الثلاثية وغرفة عمليات مركزية للتواصل الدائم على مدار الساعة مع كل رؤساء اللجان لحصر ‏البيانات الخاصة بالطلاب وسرعة التدخل حال حدوث أي طارئ أومشكلات من شأنها أن تخل أو تعطل العملية الامتحانية.‏

وأشار إلى أن كل اللجان الامتحانية في بورسعيد مراقبة بالكاميرات بواسطة غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، تحسبا لرصد أي ‏محاولات للغش أو حدوث أي تجاوزات قد تخل بأعمال الامتحانات، مناشدا الطلاب بعدم اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان طبقا لقرارات ‏وزارة التربية والتعليم.‏

‏9 استراحات بتجهيزات فندقية للمراقبين والملاحظين

وقال وكيل الوزارة، إن تعليم بورسعيد قام بتجهيز 9 استراحات تجهيزا فندقيا لاستقبال رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، وعددهم 1012 فردا، ‏موضحا أنه تم تخصيص 6 استراحات منها للرجال و3 للسيدات، وتم توزيعهم بعناية لتخدم النطاق الجغرافي لكل اللجان الامتحانية داخل وخارج ‏المحافظة.

وناشد الدكتور أكرم حسن، الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الثانوية العامة، بالحفاظ على كتيب المفاهيم الخاص بكل مادة، حيث أنه سيتم توزيعه ‏عليهم داخل اللجنة، مشيرا إلى عدم الكتابة عليه أو داخله وتسليمه للملاحظين بعد انتهاء الامتحان يوميا، لافتا إلى أنه غير مسموح للطالب بالخروج ‏بكتيب المفاهيم من اللجنة‎.‎

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة تنبيه الطلاب بعدم الكتابة على ورقة الإجابة (البابل شيت)، مع التأكد من أن الطالب قد قام بتسجيل بياناته مثل ‏الاسم ورقم الجلوس عليها وعلى كراسة الأسئلة بالقلم الجاف لضمان الشفافية.