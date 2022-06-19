4912 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة ببورسعيد غدا
تجهيز 9 استراحات فندقية للملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان
كتب:
هبة صبيح
04:28 م | الأحد 19 يونيو 2022
وكيل تعليم بورسعيد الدكتور أكرم حسن
أكد الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أن طلاب الشهادة الثانوية العامة بالمحافظة، وعددهم 4912 طالبا وطالبة، سيؤدون امتحان نهاية العام الدراسي 2021 - 2022 في المواد خارج المجموع اعتبارا من غدٍ الاثنين الموافق 20 يونيو الجاري.
وأضاف وكيل الوزارة في بيان، أن تعليم بورسعيد قام بتجهيز اللجان الامتحانية لتهيئة المناخ اللازم للطلاب، وتم تعقيمها بالتعاون مع أجهزة المحافظة المعنية، لافتا إلى أن جميع اللجان مؤمنة بمعرفة أجهزة الشرطة المدنية، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن بورسعيد وهيئة الإسعاف المصرية.
15 لجنة مجهزة بالتعاون مع الأجهزة المعنية
وأوضح «حسن»، أن إجمالي عدد طلاب الشهادة الثانوية العامة بالمحافظة هو 4912 طالبا وطالبة، منهم 2729 من البنات و2183 من البنين، موزعين على الشعب بواقع 1906 طلاب بالشعبة الأدبية و1091 طالبا بالشعبة العلمي رياضيات و1915 طالبا وطالبة بالشعبة العلمي علوم، وذلك خلال 15 لجنة امتحانية مجهزة ومعقمة ومؤمنة بالتعاون مع أجهزة المحافظة المعنية.
وذكر وكيل الوزارة، أن «تعليم بورسعيد» شكل اللجنة الثلاثية وغرفة عمليات مركزية للتواصل الدائم على مدار الساعة مع كل رؤساء اللجان لحصر البيانات الخاصة بالطلاب وسرعة التدخل حال حدوث أي طارئ أومشكلات من شأنها أن تخل أو تعطل العملية الامتحانية.
وأشار إلى أن كل اللجان الامتحانية في بورسعيد مراقبة بالكاميرات بواسطة غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، تحسبا لرصد أي محاولات للغش أو حدوث أي تجاوزات قد تخل بأعمال الامتحانات، مناشدا الطلاب بعدم اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان طبقا لقرارات وزارة التربية والتعليم.
9 استراحات بتجهيزات فندقية للمراقبين والملاحظين
وقال وكيل الوزارة، إن تعليم بورسعيد قام بتجهيز 9 استراحات تجهيزا فندقيا لاستقبال رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، وعددهم 1012 فردا، موضحا أنه تم تخصيص 6 استراحات منها للرجال و3 للسيدات، وتم توزيعهم بعناية لتخدم النطاق الجغرافي لكل اللجان الامتحانية داخل وخارج المحافظة.
وناشد الدكتور أكرم حسن، الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الثانوية العامة، بالحفاظ على كتيب المفاهيم الخاص بكل مادة، حيث أنه سيتم توزيعه عليهم داخل اللجنة، مشيرا إلى عدم الكتابة عليه أو داخله وتسليمه للملاحظين بعد انتهاء الامتحان يوميا، لافتا إلى أنه غير مسموح للطالب بالخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة.
وشدد وكيل الوزارة على ضرورة تنبيه الطلاب بعدم الكتابة على ورقة الإجابة (البابل شيت)، مع التأكد من أن الطالب قد قام بتسجيل بياناته مثل الاسم ورقم الجلوس عليها وعلى كراسة الأسئلة بالقلم الجاف لضمان الشفافية.