جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 علمي وأدبي.. يبدأ بالمواد غير المضافة

يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2022، وذلك قبل ساعات من انطلاق ماراثون امتحان الصف الثالث الثانوي، والذي ينطلق غدًا الاثنين للمواد غير المضافة للمجموع، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة التربية الدينية والتربية الوطنية، ويوم الثلاثاء امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022.. يبدأ بالمواد غير المضافة

ويبدأ جدول امتحانات الثانوية العامة 2022، غدًا الاثنين ويكون كالتالي:

- يوم الاثنين 20 يونيو امتحان مادة التربية الدينية والتربية الوطنية

- الثلاثاء 21 يونيو امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.

- يوم الأحد 26 يونيو امتحان مادة اللغة العربية.

- يوم الثلاثاء 28 يونيو امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

- يوم الأحد 3 يوليو امتحان مادة الكيمياء لشعبة العلوم والرياضيات ومادة الجغرافيا للشعبة الأدبية.

- يوم الثلاثاء 5 يوليو امتحان مادة الرياضيات التطبيقية لشعبة رياضة.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022.. ينتهي 21 يوليو

- يوم الخميس 7 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الأولى للشعبتين.

- يوم الخميس 14 يوليو امتحان مادة الفيزياء للعلوم والرياضيات والتاريخ للشعبة الأدبية.

- الأحد 17 يوليو امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئة والرياضيات البحتة «التفاضل والتكامل» وعلم النفس والاجتماع.

- يوم الثلاثاء 19 يوليو امتحان مادة الرياضيات البحتة «جبر وهندسة فراغية».

- الخميس 21 يوليو امتحان مادة الأحياء لشعبة علوم والرياضيات التطبيقية والفلسفة والمنطق.

تسجيل البيانات صحيحة على ورقة الإجابة بالقلم الجاف

وأشارت وزارة التعليم، في بيان سابق لها، إلى أنه في حالة حدوث أي تلف بـ«البابل شيت»، يسمح للطالب بتبديلها بورقة أجابة أخري أثناء الامتحان، مع تحرير محضر بذلك، والتخلص من الورقة التالفة.

ووجهت الوزارة طلاب الثانوية العامة بتسجيل البيانات صحيحة على ورقة الإجابة وكراسة الأسئلة بالقلم الجاف، وتأكيد كود الامتحان المدون بكراسة الأسئلة على ورقة الإجابة بصورة صحيحة، وتوقيع الملاحظين بصحة البيانات.