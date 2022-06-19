«إسعاف بني سويف» تستعد لامتحانات الثانوية العامة بـ53 سيارة.. تبدأ غدا

رفع مرفق إسعاف بني سويف درجة الاستعداد، تزامنًا مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة غدًا الاثنين، حيث جرى عقد عدد من الاجتماعات مع فرع التأمين الصحي بالمحافظة ومديرية الصحة ومديرية التربية والتعليم، إضافة إلى المشاركة في غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لمناقشة خطة الاستعداد لتأمين الامتحانات بعدد كاف من السيارات.

سيارة إسعاف أمام كل لجنة ثانوية عامة في بني سويف

ومن المقرر أن يدفع مرفق اسعاف بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق، بـ53 سيارة إسعاف لتأمين امتحانات الثانوية العامة أمام جميع لجان المحافظة للتدخل ونقل أي حالة إلى المستشفى فورًا.

18 ألف طالب يبدأون امتحانات الثانوية العامة

ومن المقرر أن يبدأ أكثر من 18 ألف طالب وطالبة امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2021 /2022 داخل 53 لجنة على مستوى محافظة بني سويف، غدا الاثنين، وسط استعدادات مكثفة من قبل مديرية التربية والتعليم وغيرها من المديريات لتوفير كافة أوجه الاستعدادات اللازمة لخروج عملية الامتحانات بالشكل المطلوب.

تأمين أعمال الامتحانات

من جانبه، وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف رؤساء بضرورة المتابعة على مدار الساعة والتأكد من توافر كافة التيسيرات اللازمة، والتعاون مع الجهات الأمنية المختصة بتأمين اللجان ومنظومة الامتحانات، إضافة إلى تكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس، ومنع الباعة الجائلين ورفع الإشغالات وذلك لتوفير الهدوء فى محيط لجان الامتحانات، في ظل تجهيز 14 مكانًا مؤهلًا لاستخدامها كاستراحات لرؤساء اللجان والمراقبين، قربية من اللجان السير، وتم توفير كافة وسائل الإعاشة والإقامة بها.