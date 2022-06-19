مبردات ومراوح في لجان الثانوية العامة بـ 12 إدارة تعليمية في القليوبية

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية إنتهاء كافة الإستعدادات اللازمة لاستقبال طلاب الثانوية العامه في 112 لجنة امتحانية علي مستوي المحافظة، وشدد على توفير الجو الجيد وتهيئة المناخ المناسب للطلاب لاداء امتحانات الثانوية العامة لعام 2021 / 2022 والتي تبدأ اعتبارًا من غدًا الاثنين الموافق 20 يونيو وتنتهي في 21 يوليو القادم.

مبردات ومراوح للتخفيف عن الطلاب

أضاف محافظ القليوبية في بيان له أنه جري الإنتهاء من تجهيز لجان الامتحانات بالإضاءة الكافية والمراوح والمبردات لخلق بيئة مناسبة للطلاب لأداء الإمتحانات بسهولة ويسر، مع الالتزام التام بتطهير وتعقيم أقسام اللجنة يوميا ومراعاة التباعد، وتوفير سيارة إسعاف لخدمة مقار لجان النظام والمراقبة.

التنسيق مع الأمن والصحة

وأكد «الهجان» أنه جرى التنسيق مع مديريتي الأمن والصحة وهيئة التأمين الصحي ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وشركتى مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء لإستقبال امتحانات الثانوية العامة والتأكد من جاهزية اللجان.

ولفت المحافظ إلى التنسيق مع مديرية الأمن وتحديد مسارات وخطوط سير السيارات اللازمة لنقل صناديق أوراق الأسئلة والأجوبة من مركز توزيع الأسئلة لمقار اللجان مضيفًا أنه تم تجهيز كافة الأماكن المستخدمه كاستراحات وتم توفير كافة وسائل الإعاشة والإقامة بها، مضيفاً بأنه طبقًا لذلك سيتم توفير مولد كهربائي بكل مواقع الكنترولات واللجان لمواجهة أي طوارئ مع نشر سيارات التدخل السريع لمواجهة أى أعطال كهربائية بمحيط ومقار اللجان.

وأضاف محافظ القليوبية أنه سيتابع على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية انتظام سير الامتحانات للوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة للجان داخل المدارس ، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية برفع درجة الاستعداد والمتابعة اليومية للجان الامتحانات كل في نطاقه ومنع الباعة الجائلين من التواجد بجوار المدارس والاهتمام بمستوى النظافة العامة للطرق ومحيط اللجان لتوفير جو من الهدوء للطلاب والتعامل الفوري مع أي معوقات وتذليلها بما لا يعكر صفو الامتحانات.

وأوضح الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أن عدد المتقدمين للامتحان بمحافظة القليوبية بلغ 42887 طالبًـا، منهم 18959 للشعبة الأدبية و23928 للشعبة العلمية، و658 دولي، ويؤدون امتحاناتهم أمام 112 لجنة بـ 12 إدارة تعليمية، وقامت مديرية التعليم بتجهيز 24 استراحة بجميع الإدارات وتم توفير كافة مستلزمات الإقامة الجيدة لزملائنا رؤساء اللجان.

توجيه مديري الإدارات التعليمية بدعم رؤساء اللجان

وتابع محافظ القليوبية قائلا إنه جرى توجيه مديرى الادارات التعليمية بتقديم الدعم اللازم لرئيس اللجنة قبل بدء اللجان في تنظيم عملية دخول الطلاب ومنع تزاحم الطلاب أو أولياء الأمور بمحيط اللجان، وأيضا ليكون منسقا بين رئيس اللجنة وجميع المديريات المتعاونة والخدمات والطوارئ.

وأشار إلى التشديد على مشرفي اللجان بضرورة دخول الطلاب للجان دون أية أجهزة إلكترونية «هواتف محمولة، سماعات» وتأكيد الملاحظين على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه يوميا وعدم الخروج به من اللجنة ، واستخدام العصا الإلكترونية أثناء دخول الطلاب، وداخل لجان السير الفرعية قبل توزيع الكراسات والتركيز على الديسكات، وذلك للمحافظة على انضباط وحسن سير العملية الامتحانية.