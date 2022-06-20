مدرسة «مرمر» لتعليم الرقص الكوري لفتيات سوهاج: «تعرضت لهجوم ورفض»

درست العلاقات العامة بقسم الإعلام، ثم اتجهت إلى مجال آخر بعد التخرج، هذا ما فعلته منار فؤاد أو «مرمر»، كما تعرف نفسها، ابنة محافظة سوهاج، التي كانت تهوى الرقصات الاستعراضية منذ صغرها، وبعد تخرجها وجدت نفسها في هذا المجال.

بدأت «مرمر»، عملها في هذا المجال بتصميم الحفلات لطلاب المدارس، ثم اتجهن إلى دراسة «الدانس كيبكوب» أو ما يطلق علية «الزومبا الكوري»؛ نظرا لإرتباطها بالاستعراضات الكورية، لتكون أول مدرب لهذا النوع من الرقص في سوهاج خاصة وصعيد مصر عامة.

انطلاق دانس كيبكوب بسوهاج في 2020

تبدأ «مرمر» حديثها لـ«الوطن»، قائلة إنها تعشق الاستعراضات منذ الصغر: «دايما كانت استعراضات نيللي وشريهان بتستهويني، وبعدها الاستعراضات الكورية أو ما يسمى بالدانس كيبكوب»، مضيفة أنها بدأت في تدريب الدانس كيبكوب للفتيات فى 2020.

الرفض والقبول بالبداية

في البداية تعرضت الفتاة السوهاجية لهجوم شديد من البعض لعدم تقبلهم للفكرة بدعوى عدم السماح للبنات بالرقص، بينما تقبل الآخرين الفكرة من باب التجربة، وبالفعل في 2021 خاصة مع انتشار جائحة كورونا، بدأ الإقبال والسؤال على التدريبات من الكثير من الفتيات، حفاظًا على رشاقتهن، وقالت: «معايا بنات كتير بيتدربوا من 2020 لغاية دلوقتي وبيشاركوا في فرقة الدانس كيبكوب بسوهاج».

الفئات العمرية الأكثر إقبالا من 11 حتى 30 سنة

وعن أكثر الفئات العمرية إقبالا على تعلم وممارسة الدانس كيبكوب بسوهاج، قالت «مرمر»، إن معظم المتدربات ما بين 11 و30 عامً، فالدانس كيبكوب حسب قولها لا يرتبط بسن معينة، مضيفة أن الكثيرون أصبحوا مهتمين بتعلم الدانس كيبكوب بسوهاج وخارجها، ليصل عدد متابعيها من داخل مصر وخارجها إلى الآلاف، الذين يشاهدون مقاطع الفيديو التي تنشرها على صفحتها وتعلم من خلالها الفتيات.

أول فرقة استعراضات بسوهاج

وأضافت «مرمر»، أنها الآن لديها أول فرقة دانس كيبكوب بسوهاج وتنفذ حاليا استعراضات من تصميمها، لتحقق حلمها في تكوين فرقة استعراضية تقدم فقرات في كل أنحاء العالم وتحلم بأن تكون امتدادا بفرقة رضا.

البحث عن النحافة والسمنة

وعن سر إقبال فتيات سوهاج والفتيات عامة على تعلم وممارسة الدانس الكوري، قالت إنه يساعد على ضبط الجسم ويحرق سعرات حرارية: «معظم المتابعين معايا خسوا جدا عليه، وكتير بدأوا معايا عشان يخسوا أو يظبطوا جسمهم وده حصل فعلا»، موضحة أن الدانس الكوري كان الحل الأمثل للباحثات عن السمنة أيضًا: «في بنات كتير طلبت ممارسة الرقص الكوري للسمنة، لأن الحركة بتخليها تحرق كتير وبالتالي تأكل أكثر، كمان هو مفيد لمرضى المفاصل والخشونة».

دانس كيبكوب طقس ديني

يذكر أن دانس كيبكوب أو الدانس الكوري، بدأت ممارسته كطقس ديني منذ 5 آلاف عام، ليلقى انتشارا بالفترة الأخيرة بعد رواج موسيقى الكي بوب K-pop بالتسعينيات من القرن الماضي، ويعتمد الدانس الكوري على الحركات السريعة والمكررة.