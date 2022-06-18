تحرير 985 محضرا تموينيا متنوعا خلال 15 يوما في سوهاج

شنت مديرية التموين بسوهاج، بالتنسيق مع الوحدات المحلية، ومديرية الصحة، والطب البيطري، وإدارة مباحث التموين، والإدارات التموينية المختلفة بدائرة المحافظة، حملات تموينية مكثفة؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ الإقليم، بشأن الرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار، وتكثيف الحملات التموينية.

وأسفرت عن تحرير 985 محضرًا متنوعًا خلال 15 يومًا، فيما أوضح محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بسوهاج، أن المحاضر المحررة جاءت بواقع 858 مخالفة للمخابز والمطاحن خلال الأسبوعين الماضيين، و127 مخالفة في مجال الأسواق.

عدم إعطاء بون صرف نقص وزن

وتنوعت المحاضر بين مخالفات «عدم إعطاء بون صرف، نقص وزن، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل، وعدم مطابقة للمواصفات، وعدم الإعلان عن الأسعار، وسلع مجهولة المصدر، وتجار تمويني، وعدم حمل شهادة صحية، وعدم نظافة مخابز، وانتهاء صلاحية، وإدارة محال بدون ترخيص».

وشدد محافظ سوهاج اللواء طارق الفقي، على ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها واشكالها، وتكثيف الرقابة وضبط الأسعار، ومتابعة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من صلاحيتها حرصا على سلامة المواطنين، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

تعيين 547 شابًا وفتاة بسوهاج

وفي إطار آخر، أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة سوهاج بتعيين 547 شابًا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم 14 من ذوي الهمم.