عاجل.. انهيار عقار في شارع البحر الأعظم والبحث عن سيدة تحت الأنقاض

شهدت حارة سيدي ونيس من شارع البحر الأعظم في محافظة الجيزة، انهيار عقار من طابقين، ما أسفر عن سقوط ضحية تحت الأنقاض بالدور الأول حتى الآن، وما زالت أعمال البحث مستمرة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مقر الحادث فور ورود البلاغ بـ سقوط عقار بشارع البحر الأعظم، في منزل من طابقين مساحته 125 مترًا، حيث انهار سقف الطابق التاني وهبط على الطابق الأرضي، ما أدى إلى دفن إحدى قاطنات الطابق الأول وجار استخراجها.

بداية الواقعة

وورد بلاغ للواء مدحت فارس مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة، وانتقل على الفور العميد حسن دكرورى والمقدم مصطفى عبدالله، واللواء علاء فتحي مدير المباحث، لمقر العقار المنهار، وتبين حدوث تصدعات بعقار ملاصق أرضي وانهيار الحمام والمطبخ الأول على الأرضي، وأخليت العقارات المجاورة.