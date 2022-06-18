انهيار جزئي لعقار في إمبابة دون وقوع إصابات

تعرض عقار خالٍ من السكان لانهيار جزئي في منطقة إمبابة دون وقوع إصابات، ما أسفر عن حدوث تصدعات بمنزل ملاصق، وانتقل رجال حي إمبابة وقسم الشرطة إلى محل الواقعة.

العقار على مساحة 40 مترا

وتلقى المقدم مؤمن فراج رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، بلاغا بانهيار عقار في منقطة إمبابة دون إصابات، وانتقل رجال حي إمبابة، وضباط مباحث قسم شرطة إمبابة إلى مكان البلاغ، وتبين تعرض عقار لانهيار جزئي، وأنه غير مأهول بالسكان على مساحة 40 مترا، ويتكون من أرضي وطابقين من الطوب الأحمر والأسقف الخشبية، ونتج عنه تصدعات بالمنزل الملاصق، ولم تحدث إصابات أو تداعيات.