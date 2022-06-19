انهيار أجزاء من عقار غير مأهول بالسكان في الإسكندرية 

انهارت أجزاء من عقار قديم خالي من السكان، في منطقة الجمرك غرب الإسكندرية، مساء أمس السبت، وذلك دون وقوع إصابات أو حالات وفاة، فيما قرر مسؤولو الحي عرض ملف العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، لبيان مدى سلامته الإنشائية.

تفاصيل انهيار أجزاء من عقار بالإسكندرية

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد بوقوع انهيار أجزاء من العقار رقم 24 مسجد حارة الحلوجي بمنطقة الجمرك، ووجود أجزاء عالقة في العقار تهدد حياة المارة.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية ولجنة من إدارة حي الجمرك، إلى موقع الانهيار لبدء اتخاذ الإجراءات اللازمة وإزالة الأجزاء الخطرة.

ومن جانبها، قالت الدكتورة رباب مدنى رئيس حي الجمرك إن العقار المشار خالي من السكان ولا توجد أي إصابات.

إزالة الأجزاء الخطرة والمعلقة بالعقار

وأكدت رئيس الحي أنه تم إزالة الأجزاء الخطرة والمعلقة بالعقار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل الى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ويأتي ذلك بعدما انهارت أجزاء من عقارين غير مأهولين بالسكان في نطاق حي الجمرك غرب الإسكندرية، مساء أمس الأول الجمعة، وذلك دون وقوع أي إصابات أو خسائر مادية حيث أن كلاهما لا يوجد بهما سكان أو منقولات نظرا لمعرفة السكان المسبقة بكونهما مهددين بالانهيار.

انهيار عقارين في الإسكندرية

البداية حين تلقت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بلاغا بسقوط أجزاء من عقارين بحي الجمرك بالإسكندرية ودون إصابات، وهم عقاران غير مأهولين بالسكان ولا يوجد بهما سكان رقم 16 و18 شارع العوامري السيالة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى موقع العقار وتم رفع الأنقاض ووضع أسوار خشبية حول العقار.