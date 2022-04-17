البورصة المصرية.. رأس المال السوقي يخسر 6.2 مليار جنيه و«السبعيني» يتراجع 5%

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، على تباين في أداء مؤشراتها، وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، مرتفعاً وحيداً بشكل طفيف بنسبة 0.27% عند مستوى 10707.93 نقطة، فيما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 5% مغلقًا الجلسة عند مستوى 1685.92 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» عند مستوى 2603.03 نقطة بتراجع نسبته 3.7%.

«إيجي إكس 50» يتراجع بنسبة 1.83%

وهبط مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان «إيجي إكس 50»، بنسبة 1.83%، ليغلق الجلسة عند 1781.98 نقطة، وبلغت قيم التداولات 645.3 مليون جنيه، من خلال التداول على 234.5 مليون سهم، وتنفيذ 31701 صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 191 سهمًا، إذ ارتفع 17 سهما، وانخفض 105 آخر، واستقر 69 سهمًا.

خسائر رأس المال السوقي 6.2 مليار جنيه

واختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة، اليوم، عند مستوى 690.483 مليار جنيه، بخسائر 6.2 مليار جنيه، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب إلى البيع بصافي 19.8 مليون جنيه للمصريين، و22.5 مليون جنيه للأجانب، فيما اتجهت تعاملات العرب إلى الشراء، بصافي 42.3 مليون جنيه.

المؤشر «إيجي إكس 30» يستهدف مقاومة 10800 نقطة

وقال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إن مؤشر البورصة الرئيس «إيجي إكس 30» أغلق على ارتفاع طفيف بنهاية تعاملات اليوم، مع الاداء المتذبذب لأغلب الاسهم القيادية والتي شهدت صعوداً في بداية التعاملات ثم هبوطاً بنهاية التعاملات.

وأضاف عيد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن استقرار المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 10700 نقطة قد يدفعه لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 10800 نقطة، وباختراقه والاستقرار أعلاه يستهدف مستوى المقاومة الثاني وهو 11000 نقطة.

«إيجي إكس 70» يستهدف دعم 1660 نقطة

وتابع عيد فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70»، فقد شهد أكبر انخفاض بجلسة اليوم منذ بداية العام، متأثراً باتجاه المستثمرين الأفراد المصريين والأجانب نحو البيع المكثف بالاسهم الصغيرة والمتوسطة بينما اتجه المستثمرون العرب نحو الشراء،

ويتوقع عيد، أن المؤشر السبعيني يستهدف بهذا الأداء اختبار مستوى الدعم الرئيسي 1660 نقطة، أما في حالة ظهور عمليات شراء وفتح المراكز المالية بالاسهم الصغيرة والمتوسطة بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي للمؤشر السبعيني والعودة إلى الاداء الإيجابي والصعود مرة أخرى قد يتجه إلى اختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 1700 نقطة.