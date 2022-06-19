رسميا.. «الصحة» تعلن إلغاء مستشفيات العزل وإعادتها للعمل الطبيعي

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة ألغت جميع المستشفيات المتعلقة بالعزل الكلي لمرضى فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الوزارة قلصت العزل الكلي لكورونا إلى 4 مستشفيات فقط، وبعد ذلك تم إلغائها، وعودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى بعد تسجيل مصر صفر إصابات حرجة، من فيروس كورونا.

إصابات كورونا

أضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في تصريحات لـ«الوطن»، نأمل استمرار تسجيل الوزارة صفر إصابات من الحالات الحرجة لمرضى كورونا، لافتة إلى اهتمام وزارة الصحة في التوقيت الحالي بتخفيف حدة الأعراض، وليس عدد الإصابات، وهي الاستراتيجية التي تسعى إليها كل دول العالم.

إجراءات احترازية

وعلق الدكتور حسام عبدالغفار، عن تباين إصابات كورونا في عدد من الدول، قائلا إن هناك دول تعتمد على الغلق الكلي في حين زيادة اصابات كورونا بها مع زيادة الترصد والتقصي، ودول تعيش بمناعة القطيع، ونحن من هذه الدول، داعيا المواطنين بعدم التخلي علي اتباع الإجراءات الاحترازية في حال التجمعات الكبيرة.

كما دعا «عبدالغفار» المواطنين، إلى ضرورة المشاركة في حملة طرق الأبواب، للوصول إلى المستهدف من التطعيم وتحقيق تطعيم 70% من المواطنين، مشيرا إلى أن الوصول إلى المستهدف تقريبا جرى تحقيقه ونسعى إلى تأمين المواطنين بالجرعة التنشيطية للقاح لتعزيز مناعة الجسم ضد الفيروس، والمتحورات التي تظهر من توقيت إلى آخر.