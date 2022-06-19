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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

كتب:

منى سعيد
05:38 م | الأحد 19 يونيو 2022
مباراة الأهلي والزمالك

مباراة الأهلي والزمالك

يستعد عشاق الساحرة المستديرة للقاء اليوم ضمن مباريات الأسبوع الـ 20 من بطولة الدوري المصري بين فريقي الأهلي والزمالك، التي تعرض مساء اليوم، لذلك ارتفعت عمليات البحث عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وفي هذا الصدد، يعرض موقع «الوطن» ضمن خدماته التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز، ضمن مؤجلات الأسبوع الـ20.  

تردد قناة أون تايم سبورتس

وكشفت مجموعة قنوات أون تايم سبورتس، في وقت سابق، عن نقل مباريات الدوري الممتاز، ويمكن متابعة مباراة القمة من خلال ضبط تردد قناة أون تايم سبورتس كالتالي:

التردد: 11861

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ 6/5

تردد قناة أون تايم سبورتس 2

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

قناة أون تايم سبورتس الأرضية

التردد الأرضي (التماثلي): UHF9

التردد الأرضي (الرقمي): UHF32

موعد مباراة الأهلي والزمالك

وفي تمام الساعة 8 مساءً اليوم، تنطلق صافرة الحكم معلنة بداية المباراة بين فريقي الأهلي والزمالك على استاد السلام، وتذاع المباراة عبر مجموعة قنوان اون تايم سبورتس، يليها استديو تحليلي.

ترتيب الدوري المصري الممتاز

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 44 نقطة؛ من 20 مباراة، فاز في 14 جولة، وتعادل في مباراتين، وخسر 4 لقاءات، بينما يحتل فريق الأهرم المركز الثاني برصيد 43 نقطة من 21 مباراة، فاز في 13 جولة، وتعادل في 4، وخسر 4 مباريات.

بينما يأتي النادي الأهلي في المركز الثالث برصيد 40 نقطة، حيث خاض 17 مباراة، فاز في 12 مباراة، وتعادل في 4 جولات، وخسر مباراة.

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تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك مساء اليوم في الدوري

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