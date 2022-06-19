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صابرين تعلن عن مسلسلها الجديد «أعمل إيه» بطولة خالد الصاوي

كتب:

أحمد عبد الرحمن
06:43 م | الأحد 19 يونيو 2022
صابرين

صابرين

أعلنت الفنانة صابرين عن مسلسلها الجديد «أعمل إيه»، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مشيرة إلى بعض التفاصيل.

صابرين تعلن عن بطل مسلسلها الجديد

ونشرت صابرين صورة من كواليس تحضير المسلسل وعلقت عليها: «توكلنا على الله، مسلسل أعمل إيه مع النجم العزيز خالد الصاوي والمخرج أحمد عبدالحميد والسيناريست محمد الحناوي، إنتاج سينرجي.. يا رب يعجبكم».

نجاح صابرين في فيلم «200 جنيه»

وحققت صابرين نجاحًا كبيرًا في فيلم «200 جنيه»، الذي كانت تدور أحداثه حول مبلغ 200 جنيه تنتقل من شخص لآخر من مختلف الطبقات الاجتماعية والأماكن السكنية، حيث السيدة عزيزة التي يسرق ابنها عنتر 200 جنيه من معاشها، ويتفق مع صديقه شيمي على اقتسامها، وتدور الدوائر ومعها ورقة 200 جنيه بين أكثر من شخص.

وشارك في بطولة  فيلم «200 جنيه» أحمد رزق، أحمد السقا، هاني رمزي، إسعاد يونس، خالد الصاوي، طارق عبدالعزيز، ليلى علوي، مي سليم، محمود حافظ، دينا فؤاد، أحمد السعدني، ملك قورة، ومن تأليف أحمد عبدالله، ومن إخراج محمد أمين.

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