رئيس التحرير

محمود مسلم

صابرين: سهير البابلي كانت إنسانة.. ولها حضور طاغٍ

كتب:

عمرو حسني
07:52 م | الأحد 21 نوفمبر 2021
سهير البابلي

سهير البابلي

قالت الفنانة صابرين، إن الفنانة الراحلة سهير البابلي كانت صاحبة تاريخ حافل في المسرح والسينما ولها شخصية متفردة وكانت على درجة عالية من الإنسانية وكان لها عالم خاص بها، لافتة إلى أنها لم تكن تزورها الفترة الأخيرة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، خاصة أنها كانت كبيرة في السن وكانت تكتفي بالاتصال بها.

سهير البابلي تحب الضحك 

وأضافت «صابرين» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أنها كانت تحب الضحك والبهجة وتسخر من أي شيء لتستمر في الضحك، ولها تعليقات خاصة بها، مبينة أنها كانت صاحبة حضور طاغي.

وأوضحت صابرين أنها رغم اعتزال سهير البابلي إلا أنها كانت تجمع حولها الفنانين وتحب الضحك وتبادل النكات، وحريصة على التواصل مع مختلف الفنانات والإصلاح بينها، متابعة: «هي في حتة أحسن بإذن الله، وهي كانت آية ماشية على الأرض، الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة، وهي متستهلش غير كل خير في دينتها وآخرتها».

وفاة سهير البابلي

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية، اليوم الأحد، وفاة الفنانة سهير البابلي، عن عمر ناهز الـ 86 عاما بعد تاريخ طويل من الفن والتمثيل في مختلف أنواع التمثيل في المسرح والأفلام والمسلسلات خاصة دورها الشهير في مسرحية ريا وسكينة، وكذلك دورها في مسلسل بكيزة وزغلول ودورها في مسرحية مدرسة المشاغبين مع الفنان يونس شلبي وأحمد زكي وحسن يوسف وهادي الجيار.

اقرأ المزيد:

جومانا مراد: وقوفي أمام سهير البابلي علمني التمثيل.. تتهنى في الجنة

أحمد بدير: سهير البابلي كانت عايزانا نعمل مسرحية تاني مع بعض بس ملحقناش

تعرف على سبب اعتزال سهير البابلي الفن وارتدائها الحجاب

وزيرة الثقافة تنعى سهير البابلي: الفنون المصرية فقدت إحدى إيقوناتها