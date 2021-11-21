صابرين: سهير البابلي كانت إنسانة.. ولها حضور طاغٍ

قالت الفنانة صابرين، إن الفنانة الراحلة سهير البابلي كانت صاحبة تاريخ حافل في المسرح والسينما ولها شخصية متفردة وكانت على درجة عالية من الإنسانية وكان لها عالم خاص بها، لافتة إلى أنها لم تكن تزورها الفترة الأخيرة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، خاصة أنها كانت كبيرة في السن وكانت تكتفي بالاتصال بها.

سهير البابلي تحب الضحك

وأضافت «صابرين» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أنها كانت تحب الضحك والبهجة وتسخر من أي شيء لتستمر في الضحك، ولها تعليقات خاصة بها، مبينة أنها كانت صاحبة حضور طاغي.

وأوضحت صابرين أنها رغم اعتزال سهير البابلي إلا أنها كانت تجمع حولها الفنانين وتحب الضحك وتبادل النكات، وحريصة على التواصل مع مختلف الفنانات والإصلاح بينها، متابعة: «هي في حتة أحسن بإذن الله، وهي كانت آية ماشية على الأرض، الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة، وهي متستهلش غير كل خير في دينتها وآخرتها».

وفاة سهير البابلي

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية، اليوم الأحد، وفاة الفنانة سهير البابلي، عن عمر ناهز الـ 86 عاما بعد تاريخ طويل من الفن والتمثيل في مختلف أنواع التمثيل في المسرح والأفلام والمسلسلات خاصة دورها الشهير في مسرحية ريا وسكينة، وكذلك دورها في مسلسل بكيزة وزغلول ودورها في مسرحية مدرسة المشاغبين مع الفنان يونس شلبي وأحمد زكي وحسن يوسف وهادي الجيار.