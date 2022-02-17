صابرين تنشر صورة لها من الطائرة.. و مي كساب تغازلها: «قمر 14»

نشرت الفنانة صابرين، عبر «إنستجرام» صورة من الطائرة، معلنة عن مفاجأة قريبا ستسعد الجمهور، إذ كتبت: «الخطوة القادمة إن شاء الله.. مفاجأة هتفرحكوا جدااا»، وانهالت عليها التعليقات من قبل نجوم الفن

وكتبت الفنانة مي كساب، معلقة على صابرين« قمر 14 ما شاء الله »، كما أشادت بجمالها أيضا نجلاء بدر معلقة:«قمر».

كما مدح المتابعين مظهر صابرين، إذ علق أحدهم، «غزالتي وحبيبتي الجميلة صابرين..احبك ياقمر ياعسل».

صابرين ومي كساب في «الحلم»

وعلى الصعيد الآخر، تشاركا صابرين ومي كساب معا، في مسلسل «الحلم»، والذي من المفترض أنه جرى الانتهاء من تصويره، بعد مدة طويلة من العمل الشاق، الذي يجني ثماره بإعجاب مشاهدين الشاشة الصغيرة والمواقع الإلكترونية الذي عرض عليها المسلسل، ونال استحسانهم.

وشاركت مي كساب من خلال «إنستجرام» صورة تجمعها بـ صابرين، معلقة: «الحمد لله النهاردة كان آخر يوم تصوير في مسلسل «الحلم».. ألف مبروك لكل كرو العمل وربنا يكلل تعبكم بالنجاح إن شاء الله يوم الأحد المقبل الحلقة الأخيرة، على قناة الحياة».

أحداث مسلسل «الحلم» لـ صابرين

وتدور أحداث مسلسل «الحلم»، حول المشروع القومي لمحاربة العشوائيات «حى الأسمرات»، وشارك به نخبة كبيرة من نجوم الدراما الكبار، من بينهم صابرين و أنوشكا، ومحمد رياض، ونهال عنبر، ومي كساب، والفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، بجانب نخبة من الوجوه الشابة التي حققت نجاحا كبيرا بالفترة الأخيرة، بالمشاركة على الشاشة الصغيرة.

وتستعد مي كساب لـ إطلاق الجزء الثالث من مسلسل «اللعبة»، وقد روجت له منذ أيام من خلال موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».