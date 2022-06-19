الكويت تشارك في اجتماعات الاستراتيجية الاعلامية العربية

شاركت دولة الكويت، في الاجتماع الثاني لفريق الخبراء الاعلاميين المعني بصياغة خطة عمل الاستراتيجية الإعلامية العربية، الذي انطلق اليوم بمقر جامعة الدول العربية، ويستمر لمدة يومين.

إبراز الصورة الحضارية والثقافية للشخصية العربية

وأشارت ريم الحوطي التي مثلت الكويت في الاجتماع إلى الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة الاعلام للأنشطة والفعاليات التي تشهدها الجامعة وتتعلق بسبل تعزيز التعاون الاعلامي العربي مؤكدة أهمية الاستراتيجية الاعلامية العربية التي يتم مناقشة كافة محاورها في محاربة الإرهاب والتطرف ونشر ثقافة التسامح وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ولفتت إلى اتفاق فريق الخبراء، على إبراز الصورة الحضارية والثقافية للشخصية العربية، والسعي لارتقاء بأداء وسائل الإعلام عبر برامج للتدريب، بالتنسيق مع الاتحادات والمنظمات الإعلامية المعنية، التي تعمل تحت مظلة الجامعة.