الكويت تكشف سر هزة الفجر: زالزال بقوة 5 درجات جنوب غرب الأحمدي

كشفت السلطات الكويتية عن سر الهزة الأرضية التي شعر بها العديد من المواطنين والمقيمين، فجر اليوم، مشيرة إلى أنَّ زلزال قوته 5 درجات بمقياس ريختر ضرب منطقة جنوب غرب الأحمدي.

زلزال الكويت شعر به العديد من المواطنين

وقال الدكتور عبدالله العنزي المشرف على الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية، إنَّ الشبكة سجلت فجر اليوم زلزالا بقوة 5 درجات على مقياس ريختر وعلى عمق 5 كلم بباطن الأرض جنوب غرب الأحمدي، مبينًا أنَّ الزلزال شعر به العديد من المواطنين والمقيمين في أنحاء الكويت.

قوة الإطفاء الكويتية لم تسجل أي أضرار

وأفادت قوة الإطفاء العام الكويتية بأنَّ إدارة العمليات المركزية لم تسجل أي أضرار جراء الزلزال، إنما كانت هناك فقط بلاغات للاستفسار عن مصدره، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية.