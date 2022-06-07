الكويت تشدد الخناق على التنظيمات الإرهابية.. وأجواء متوترة في«الحسكة» السورية

شهدت عدة دول بينها بلدان عربية، عددًا من الأحداث الهامة خلال الساعات القليلة الماضية، بينها إدارج السلطات في الكويت 13 فردا و3 كيانات على قوائم الإرهاب، فيما أطاحت القوات الأمينة في العراق، بـ 6 عناصر إرهابية بارزة في عدة محافظات.

وأدرجت السلطات الكويتية، 13 فردا و3 كيانات على قوائم الإرهاب، تزامنا مع إعلان أعضاء مركز استهداف تمويل الإرهاب عن إدراج شخصيات وكيانات على قوائم الإرهاب.

وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية، أن القرار، أصدرته لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل في وزارة الخارجية.

وأشارت في بيان، إلى أنّه تم اتخاذ الإجراء بالشراكة مع «واشنطن» الرئيس المشارك لمركز استهداف تمويل الإرهاب مع السعودية، بالإضافة إلى جميع أعضاء مركز استهداف تمويل الإرهاب: البحرين-الكويت- سلطنة عمان- قطر- الإمارات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية «كونا».

«واشنطن»: سنستمر في دعم الرياض للدفاع عن أراضيها

وقالت الولايات المتحدة، إن «واشنطن» ستستمر في دعم الرياض للدفاع عن أراضيها بعد تعرضها لنحو 500 هجوم بالصواريخ والمسيرات خلال العام الماضي 2021.

وأشارت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، في بيان، إلى أن الرئيس جو بايدن، يعتبر السعودية شريكا مهما في مجموعة مبادرات سواء بالمنطقة أو على المستوى الدولي.

وفي العراق، أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق اللواء قوات خاصة يحيى رسول، أمس الاثنين، الإطاحة بـ6 إرهابيين بارزين في عدة محافظات، فيما قال عضو الحزب «الديمقراطي الكردستاني»، النائب محما خليل، أن المرشح الوحيد لمنصب رئيس الجمهورية هو ريبر أحمد، مشيرا إلى بوادر للخروج من الانسداد السياسي.

من جانبه، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، إلى توقيع بلاده اتفاقية مهمة مع الصين تشمل إعفاءات من سمات الدخول بين البلدين لبعض الفئات «حاملي جوازات الخدمة-الجوازات الدبلوماسية والخاصة».

وفي سوريا، قالت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، أمس الاثنين، أن الجيش الأمريكي يحقق فيما إذا كان أحد أفراده قد شن هجومًا من الداخل على قاعدة صغيرة في شمالي سوريا في أبريل الماضي أدى إلى إصابة 4 من أفراد الخدمة.

من جانبها، أشارت وزارة الدفاع الأمريكية«البنتاجون»، في بيان، أمس الاثنين، إن المشتبه به المحتمل، عضو في الجيش الأمريكي، موضحة أنه في هذه المرحلة، هذه مجرد مزاعم.

عشيرة «الطفحيين» تقطع طريقا هاما في «الحسكة».. وتحرق عدد من حواجز «قسد»

وقطع أبناء القبائل العربية، أحد أهم الطرق العامة في «محافظة الحسكة» الواقعة في شمال شرقي البلاد كما أحرقوا عددا من الحواجز العسكرية لمسلحي قوات سوريا الديمقراطية المعروفة اختصارا باسم «قسد» المدعومة أمريكيا، على إثر تسلم جثة شاب توفي تحت التعذيب في سجون القوات.

وقالت مصادر محلية وأهلية بريف الحسكة لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، إن أبناء عشيرة «الطفحيين» قاموا بقطع طريق عام «تل حميس- الهول» أو «الطريق السياسي»، وهو من الطرق المهمة التي تصل إلى الحدود العراقية.

مسؤول تونسي: مسودة لـ الدستور الجديد لا تنص على أن الإسلام دين للدولة

وفي تونس، قال منسق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد الدستور، الصادق بلعيد، إنه سيعرض على رئيس البلاد قيس سعيد مسودة للدستور لا تنص على أن الإسلام دين للدولة، مشيرا في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، إلى أن ذلك بهدف التصدي للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية على غرار حركة «النهضة» الإخوانية.

وأكد بلعيد، أن 80% من التونسيين ضد التطرف وضد توظيف الدين من أجل أهداف سياسية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

إلقاء القبض 43 مهاجرًا غير شرعي في تونس

بدوره، أحبط حرس الحدود البحري التونسي، 4 عمليات هجرة غير شرعية، فيما تم إلقاء القبض 43 مهاجرًا غير شرعي، بينهم 14 يحملون جنسيات مختلفة. واشارت السلطات الأمنية التونسية، إلى أن من بين الموقوفين 4 من المطلوبين للجهات الأمنية التونسية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس»

مقترح أممي جديد لإعادة فتح الطرق في «تعز» اليمنية

وفي اليمن، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس جروندبرج، تقديم مقترح جديد للحكومة اليمنية الشرعية والحوثيين لإعادة فتح الطرق في محافظة «تعز» الواقعة جنوب «صنعاء» التي يسيطر عليها الحوثيين، ومحافظات أخرى في اليمن.

وكشفت مصادر قناة «العربية» الإخبارية، أن المبعوث الأممي يعود إلى اليمن، غدا الأربعاء للقاء الحوثيين في «صنعاء»، مشيرة إلى أن جروندبرج سينتقل بعد العاصمة إلى «عدن» العاصمة اليمنية المؤقتة لمباحثات مع الحكومة الشرعية.

وقال مكتب جروندبرج في بيان، إن المقترح يدعو لإعادة فتح طرق، بما فيها خط رئيسي، مؤدية إلى تعز ومنها إضافة إلى طرق في محافظات أخرى بهدف رفع المعاناة عن المدنيين وتسهيل وصول السلع، فيما أكد المتحدث باسم الأمين العام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، السفير ستيفان دوجاريك، أن الهدنة في اليمن متماسكة، معبرا عن أمله بأن توفر حلا سياسيا.

وكان جروندبرج، أعلن يوم الخميس الماضي، الاتفاق على تمديد الهدنة الحالية لشهرين، وفقا لحا ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبها، قالت مصادر دبلوماسية، إن جمال ناصر جروال، القائم بأعمال السفارة الأفغانية في روسيا، الذي عينته حركة «طالبان» الأفغانية، سيشارك في منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي، المقرر عقده خلال الفترة بين 15 و18 يونيو الجاري، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «تاس» الروسية.

وفي 6 أبريل الماضي، وجهت وزارة الخارجية الروسية، إلى السفارة الأفغانية، مذكرة الاعتراف بـ جروال قائما بأعمال السفارة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

إعادة إعمار أفغانستان

بدوره، قال المفتش العمومي الأمريكي الخاص لإعادة إعمار أفغانستان «سيجار» في تقرير، إنه من المؤكد إلى حد ما أن رئيس أفغانستان السابق أشرف غني لم يفر من عاصمة بلاده «كابول» مع سيطرة حركة «طالبان» عليها وبحوزته أموال نقدية مسروقة تقدر بملايين الدولارات.

وأوضح المفتش، أنه رغم من أن «سيجار» اكتشف أن بعض الأموال النقدية تم أخذها من القصر الرئاسي، إلا أن الأدلة تشير إلى أن هذه الأموال لم تتجاوز المليون دولار، وربما كانت أقرب من حيث القيمة إلى 500 ألف.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة «بوليتيكو» عن القضية استنادا إلى مقابلات أجرتها مع شهود ومسؤولين كانوا مع المسؤول الأفغاني داخل طائرات مروحية في 15 أغسطس 2021، فيما أشارت عدة تقارير في وقت لاحق، إلى أن الرئيس السابق ومسؤولين آخرين أخذوا معهم نحو 169 مليون دولار من أموال الحكومة الأفغانية، وهو ما نفاه غني بشدة.