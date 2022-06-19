أحمد أمين يكشف عن إنتاج مسلسل جديد للأطفال: «قلقان على ولادنا»

بعد النجاح الكبير الذي حققه الفنان أحمد أمين في موسم دراما رمضان 2022 من خلال مشاركته في بطولة مسلسل «جزيرة غمام»، كشف «أمين» عن استعداده الفترة المقبلة للعمل على سيناريو مسلسل للأطفال من إنتاجه وبطولته، وذلك من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكتب أحمد أمين عبر «فيس بوك» قائلًا: «طول الوقت عندي حلم مستمر إني أرجع أعمل عمل فني للأطفال.. وفي دماغي أفكار كتير بتتحول لمشاريع على الورق والخطط تتأجل زي مشاريع تانية كتير».

أحمد أمين يكشف عن مسلسل جديد للأطفال

وتابع: «بس مع القلق اللي جوانا كلنا على ولادنا من المحتوى اللي بيتقدملهم واللي هو منغير بدايل تقريبا.. حسيت إن ده وقتها وقررت اتكل على الله.. وأشمر وأبدأ شغل فوراً وبشكل عاجل في مسلسل كرتون جديد للأطفال.. قريب جداً هتتعرفوا على تفاصيل أكتر».

كما كشف أن العمل سوف يكون من إنتاجه، قائلًا: «العمل هيكون من إنتاجي ورزقي على الله.. ويارب يطلع للنور قريب ونتعاون مع فنانين وجهات حابة فعلاً تطلع شغل يستحقه أطفالنا ومستقبلهم.. دعواتكم لأولادنا.. ربنا يحفظهم ويحفظ عقولهم».

آخر أعمال أحمد أمين

وتألق «أمين» في دور الشيخ عرفات في موسم دراما رمضان 2022 ضمن أحداث مسلسل «جزيرة غمام»، والمسلسل من بطولة طارق لطفي، مي عز الدين، فتحي عبدالوهاب، محمد جمعة، وفاء عامر، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.

وأشاد الكاتب عبدالرحيم كمال بالأداء الذي قام به الفنان أحمد أمين خلال تصريح سابق لـ «الوطن»، وأشار إلى أن أمين فاجأ الجميع بتجسيده للدور بهذا الإتقان، على الرغم من الخوف الكبير الذي انتابه في البداية من الشخصية، قائلًا: «كان لدينا تصديق بداخلنا أننا سنقدم عملًا جديدًا ومختلفًا، والحمد لله عمل حاجة حلوة وفاجأ الجميع».