عبد الرحيم كمال: أحمد أمين يمتلك إمكانيات تمثيلية رائعة

أشاد الكاتب عبد الرحيم كمال بأداء ودور الفنان أحمد أمين بعد قيامه بتجسيد دور عرفات في مسلسل جزيرة غمام، الذي عرض خلال شهر رمضان الكريم عبر قناة الحياة، والذى حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه الأول.

عبد الرحيم كمال: عمري ما توقعت النجاح أو الفشل

قال كمال في تصريحات لـ«الوطن» عن توقعه نجاح المسلسل من عدمه «عمري ما توقعت النجاح أو الفشل، لأن النجاح أو الفشل ده بتاع ربنا، ولكن السنادي النصيب من النجاح كان عالي أوي حتى اللحظة اللي إحنا فيها هو يزداد يوما بعد يوم، الحمدلله إننا وصلنا إلى قمة النجاح والآن نشعر بأن تعبنا لم يذهب هباء».

عبد الرحيم كمال: أحب أحمد أمين للغاية

وعن النجاح الكبير الذي حققه الفنان أحمد أمين بتجسيده شخصية عرفات قال «أحب أحمد أمين للغاية، للأمانة أكثر اثنين كانوا قلقانين على شخصية عرفات أنا وهو، ولكن في نفس الوقت كان لدينا تصديق بداخلنا أننا سنقدم عملا جديدا ومختلف، والحمد الله هو فاجئ الجميع وعمل حاجة حلوة جدا وإمكانية عالية».

عبد الرحيم كمال، كان قد كشف فى تصريحات لـ«الوطن» أن مسلسل جزيرة غمام كاد لا يرى النور إلا بسبب زوجته، حيث أن زوجته رفضت فكرة العمل الذي كان يعمل عليه وقد تعاقد عليه مع الشركة المنتجة فجعله يغير رأيه ويقوم بإيقاف العمل القديم والعودة لاستكمال مسلسل جزيرة غمام، وبالفعل انتهى من كتابته ورشح له الأبطال طارق لطفي وفتحي عبد الوهاب ومي عز الدين.