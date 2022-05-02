‏أحمد أمين عن دور «عرفات»: قرأت في الصوفية ومي عز الدين أكثر مني خبرة

أعرب الفنان أحمد أمين، عن سعادته بردود الفعل الواسعة على شخصية «عرفات»، التي أداها ضمن أحداث مسلسل «جزيرة غمام» خلال الموسم الرمضاني المنقضي، مؤكدا أنه شارك فريق عمل كبير في المسلسل.

جاء ذلك خلال تفاعل «أمين» مع جمهوره، عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إذ تلقى عدد من الأسئلة حول مسلسل «جزيرة غمام»، ردا على تدوينة كتبها قائلا: «أنا كنت بعيد عن تويتر.. أرجو أنكم تعذروني عشان مكنتش برد واتفاعل.. بس رجعت أهوه.. وهجاوب على قد ما أقدر على الأسئلة.. وكل سنة وأنتم طيبين».

أماكن تصوير مسلسل في جزيرة غمام

وكشف أحمد أمين، عن أماكن تصوير مسلسل «جزيرة غمام»، قائلا: «الزعفرانة.. مدينة الإنتاج.. وادي دجلة.. جبل المقطم».

وعن التفاهم الواضح بينه وبين الفنانة مي عز الدين، قال أمين: «علشان هي فنانة مخلصة جدا، تعاملت معايا بلطف شديد، علما إني أقل منها خبرة.. وأنا وهي بنحب التفاصيل والمذاكرة».

وأوضح في حديثه عن الصوفية: «قريت عن الصوفية قبل وبعد الدور.. اتفرجت على دروس ومتحدثين.. بس اللي نفعني أكتر، لقاءات مع ناس فاهمين وسألتهم كتير».

وأكد «أمين» أن استعداده للشخصية جاء بناء على توكله على الله، قائلا: «أنا قعدت أفكر فيه كتير.. وأسأل كتير.. وحبيته.. وتوكلت على الله.. وربنا سهلها بعد كده».

أمين: تعلمت كثيرا من نجوم العمل

وعن تعاونه مع فتحي عبدالوهاب ورياض الخولي وطارق لطفي، قال: «اتعلمت منهم كتير كتير.. وهما ربنا يبارك لهم كانوا بيحبوني كأخ صغير، وخدوا بإيدي من أول يوم».

وشارك في مسلسل جزيرة غمام، عددًا من الفنانين وهم: طارق لطفي و مي عزالدين، محمد جمعة، أحمد أمين، فتحي عبدالوهاب، وفاء عامر، رياض الخولي والفنان محمود البزاوي، ومن تأليف الكاتب الكبير عبدالرحيم كمال، وإنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني، وإخراج حسين المنياوي.