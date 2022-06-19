الحكومة تعلن عن تطبيقين على الموبايل لركن السيارة

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة فاطمة سليم، بشأن التطبيق الخاطئ لقانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع بمحافظتي القاهرة والجيرة، واستمرار معاناة المواطنين من مشكلات السايس.

فاطمة سليم: ما زالت معاناة المواطنين يوميا من مشكلات السايس وانتظار السيارات

واستعرضت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم منها، قائلة: «للأسف ما زالت معاناة المواطنين يوميا من مشكلات السايس وانتظار السيارات، وأعتقد مفيش حد متعرضتش بشكل ما لهذه المشكلات.. لأن مفيش شارع في القاهرة والجيزة إلا وأصبح له بلطجية في شكل سايس يفرضون إتاوات على أصحاب السيارات مقابل انتظار سياراتهم.. تصل تلك الإتاوة في بعض المناطق بالقاهرة والجيزة لـ20 جنيها يوميا.. وأنا شخصيا كنت أدفع 600 جنيه شهريا في منطقة الدقي».

وأضافت سليم: «وللأسف الشديد.. أن تلك المبالغ التي يدفعها المواطنون.. لا تستفيد الدولة منها بأي شكل.. لأنها تذهب لجيوب البلطجية فقط.. ما يساعد في تشجيع هذه الفئة على التوسع في دائرة نشاطها والسيطرة على جميع الشوارع».

وتابعت سليم، «أقر المجلس في الفصل التشريعى السابق، قانون تنظيم انتظار السيارات، ولكن التطبيق على أرض الواقع شهد وقوع أخطاء بعدما تم التعاقد مع شركات خاصة، وفرض رسوم مماثلة لما كان يفرضه البلطجية ولم تستفد الدولة أيضا من عائد تلك الساحات».

وأضافت عضو مجلس النواب، أنه وبعد تدخل لجنة الإدارة المحلية، أعلنت وزارة التنمية المحلية تأجيل تطبيق القانون لإعادة دراسة سلبيات التطبيق ومحاسبة المسؤولين عن التطبيق الخاطئ للقانون، ولكن إلى الآن، لم يحدث أي جديد، والنتيجة هي استمرار معاناة المواطنين يوميا في الشوارع وتعرضهم للابتزاز من البلطجية.

وتساءلت النائبة فاطمة سليم، عما وصلت إليه الوزارة في ذلك الملف، لا سيما وإن ذلك الملف مهم ويعاني منه الجميع وليس فئة معينة فقط.

وأكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن موضوع طلب الإحاطة بشان التطبيق الخاطئ لقانون تنظيم انتظار المركبات، من الملفات المهمة المدرجة بأعمال اللجنة بعنوان قياس أثر التشريعات الصادرة، وهي سنة سنتها اللجنة لقياس الأثر التطبيقي للقوانين.

ومن جانبه، قال المستشار وليد البوشي، المستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية، إن منذ صدور قانون تنظيم انتظار السيارات، أصدرت الوزارة 6 كتب دورية بشأن تطبيقه وتفعيله على أرض الواقع، مضيفا، وعندما ظهرت مشكلات في التطبيق، نتيجة حدوث خلط لدى بعض المحافظات بين المواقف وساحات الانتظار في تطبيق القانون، بدأنا في شرح فلسفة القانون لجميع القيادات في مختلف المحافظات بمعهد سقارة.

وتابع ممثل وزارة التنمية المحلية، «اليوم أصبح لدينا قانون يحاسب الأشخاص الذين يمارسون أعمال البلطجة لركن السيارات في الشوارع، أو من يعمل بدون ترخيص»، مضيفا، «ينص القانون على معاقبة ذلك الشخص الذي يعمل بدون ترخيص».

واستكمل ممثل وزارة التنمية المحلية، أعددنا دليلا استرشاديا، وأرسلناه لكل المحافظات وذلك للرد على كل الاستفسارات المتعلقة بالقانون، وقمنا بإعداد كراسة شروط موحدة للمحافظات وتم مراجعتها بمجلس الدولة وإرسالها للمحافظات في مايو الماضى، وذلك لبدء تطبيقه خلال الفترة المقبلة.

وبدوره، وجَّه المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، التحية لوزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي لاستجابته وحسن تعاونه في هذا الملف، موضحا أن مثلما يتم توجيه النقد للوزير، يكون من الأمانة والرشد توجيه الشكر والدعم له وكل من اجتهد في ذلك الملف.

وثمَّن السجيني الخطوات التي تم اتخاذها في ذلك الملف حتى الآن، مشيرا إلى ضرورة أن تعظم الحكومة من دورها في متابعة الأثر التشريعي لأي قانون بشكل مستمر.

وطالب السجيني، من ممثل وزارة التنمية المحلية، باستعراض آليات تطبيق قانون السايس على أرض الواقع.

تطبيق قانون السايس بالتنسيق والمتابعة مع مختلف المحافظات

وبدوره أكد ممثل الوزارة، أن التطبيق سيتم بالتنسيق والمتابعة مع مختلف المحافظات، وأنه سيتضمن أقل قيمة مالية محددة، وأنه لن يكون هناك زيادة في التعريفة بدون خدمة، وأنه لن يكون هناك مقابل لركن السيارة أمام المنزل.

وطالب النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، بضرورة وجود خريطة بالأماكن والساحات بكل محافظة، مشيرا إلى أهمية فكرة القانون، في استرداد الشارع وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، وتوفير فرص عمل تحت مظلة قانونية.

وقال المهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية: بدأنا بالفعل في الاستعداد لتطبيق القانون في المدن الجديدة، وسيتم البدء في مدينة الشيخ زايد، حيث سيكون هناك لوحة في كل مدينة توضح أماكن وساحات الانتظار، كما تم تشكيل اللجان اللازمة لتطبيق القانون بتلك المدن.

ومن جانبه، أيَّد علاء رشاد، سكرتير عام محافظة القاهرة، النائبة فاطمة سليم، فيما عرضته من مشكلات يتعرض لها المواطنون في الشارع، منتقدا فكرة التعامل مع شخص مجهول الهوية في الشارع، قائلا: فلسفة القانون الخاص بتنظيم انتظار السيارات تحل تلك المشكلات، موجها حديثه للنائبة: اطمن حضرتك، هناك تطبيقان إليكترونيان يساعدان في تسهيل الخدمة للمواطن.

وأضاف أن التطبيق الأول باسم «ركنة» سيمكن المواطن عن استخدامه عبر الموبايل، معرفة المكان المتاح أن يركن فيه في المنطقة التي يستهدف الذهاب إليها.

وتابع أن التطبيق الثاني باسم «فيلا» والذي يستخدم في تحديد قيمة الانتظار، حيث يتم التقاط صورة للوحة المركبة واستخراج تكت يتضمن باركود في بداية مدة الانتظار ثم يتم تحديد التكلفة عند نهاية المدة.

وأكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، ضرورة طمأنة النواب حول قيمة ركن السيارة، بأنه لن يكون مبالغا فيه، وتحديد المناطق المستهدفة، والبدء بالمناطق التجارية.

وطالب السجينى، مسؤولي محافظتى القاهرة والجيزة بحصر كامل عن خرائط الشوارع وتحديد آليات تحديثه.