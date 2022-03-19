مزايدة لاستغلال أماكن انتظار السيارات بشوارع الجيزة.. اعرف المناطق

أعلنت محافظة الجيزة، اليوم السبت، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن طرح مزايدة علنية عامة لحق استغلال أماكن الانتظار للمركبات في الشوارع، وذلك بنطاق أحياء الدقي والطالبية وجنوب الجيزة، في جلسة المزايدة العلنية، يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 22 مارس الجاري.

قيمة كراسة الشروط والمواصفات للدخول للمزايدة

وأشارت محافظة الجيزة، عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، إلى أن قيمة كراسة الشروط والمواصفات تبلغ مبلغ وقدره 299 جنيهاً، وقيمة التأمين المؤقت لكل موقع على حدة، وذلك على النحو التالي:

- التأمين المؤقت لحي الدقي بمبلغ وقدره 25 ألف جنيه.

- التأمين المؤقت لحي الطالبية بمبلغ وقدره 15 ألف جنيه.

- التأمين المؤقت لحي جنوب بمبلغ وقدره 20 ألف جنيه.

الشروط والمواصفات المطلوبة للمزايدة

وأعلنت محافظة الجيزة أن كراسة الشروط والمواصفات تطلب بموجب طلب مدموغ مقابل سداد قيمتها، بخلاف ضريبة القيمة المضافة، ولصق طابع «الشهيد»، لحضور جلسة المزايدة العلنية المذكورة، في تمام الساعة 12:00 ظهراً بمقر دیوان عام محافظة الجيزة، قاعة المجلس الشعبي المحلي، الدور الثالث، بالعنوان 406 شارع الهرم الجيزة.

الأوراق والمستندات المطلوبة لدخول المزايدة

وطالبت محافظة الجيزة، عبر صفحتها الرسمية، الراغبين في حضور المزايدة إحضار أصل كراسـة الشروط، والسجل التجاري، والبطاقة الضريبية، وللرقم القومي، وتفويض معتمد في حالة دخول الشركات، وتأمين دخول المزايدة، وتسـجيل على بوابة المشتريات الحكومية للبوابة، تطبيقاً لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 .