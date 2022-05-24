المحافظات تبدأ طرح حق استغلال ساحات الانتظار لتفعيل قانون السايس

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن المحافظات بدأت تطرح حق استغلال وتشغيل المناطق المخصصة بالشوارع، لانتظار المركبات وفق كراسة الشروط والمواصفات الموحدة للمزايدة العلنية، وفق تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع رقم 150 لسنة 2020، المعروف إعلاميا بـ«قانون السايس» ولائحته التنفيذية رقم 5 لسنة 2021، بشأن تنظيم انتظار المركبات في الشوارع.

العلاقة بين المحافظة وشركات إدارة الساحات

أضاف قاسم لـ«الوطن»، أن الشركات تتقدم وفق الضوابط المحددة بكراسة الشروط للبدء في التطبيق في الأحياء والمراكز والمدن، وتذليل العقبات التي تواجه عملية التفعيل على أرض الواقع، إذ يتضمن النموذج الموحد لكراسة شروط ساحات الانتظار 16 شرطا، لتنظيم العلاقة بين المحافظة والشركات التي تفوز بالمزايدة، مؤكدا أن قانون السايس بدأ تفعيله لضبط الشارع والحد من أي تجاوزات.

وأكد أن كراسة الشروط تسترشد بها المحافظات لضمان تنفيذ القانون، دون أي تجاوزات، والحد من الاجتهادات الشخصية بشأن تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، مع إلزام الشركات بكل الإجراءات والتعليمات التي حددها قانون السايس، كما يشترط في ساحة الانتظار، عدم إعاقة حركة المرور في المياديين والشوارع الرئيسية، والقضاء على ظاهرة الانتظار العشوائي، مع الالتزام بتسعيرة توقف السيارات بأماكن الانتظار.

ضوابط ساحات الانتظار

وتناولت كراسة شروط، طرح ساحات الانتظار عدم السماح بأية تعديات أو تعديلات داخل ساحة الانتظار أو تغيير الغرض المخصص للموقع، أو الاستعانة بأية مواد خطرة داخل ساحة الانتظار مع العمل على توفير أفضل خدمة للمواطن، ومنع أي أخطاء عند التنفيذ والحفاظ على المظهر الحضاري، وتوفير فرص عمل للشباب وتعظيم موارد الدولة وتنظيم الشارع، والحد من السلبيات التي تضرر منها المواطنين خلال سنوات سابقة، بحيث لا يتم مضايقة المواطنين والمارة، وعدم السماح لأي شخص بامتهان مهنة السايس دون ترخيص.