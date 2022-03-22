مزايدة علنية لتأجير الحدائق وأماكن انتظار السيارات في محافظة القاهرة

أعلنت محافظة القاهرة، عن مزايدة علانية، لتأجير أماكن انتظار السيارات في عدد من أحياء القاهرة، بالإضافة إلى تأجير عدد من الحدائق الكبرى بمنطقة وسط القاهرة.

وأكدت الإدارة المركزية للشئون المالية والإيرادات بالمحافظة، خلال إعلان رسمي نُشر بإحدى الصحف الرسمية ومن خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن تأمين دخول المزيدة يختلف حسب طبيعة المكان أو الحديقة التي سيتم المزايدة عليها.

مزايدة محافظة القاهرة

- حق تطوير واستغلال الحديقة الدولية بمدينة نصر، والتي تبلغ مساحتها 55 فدانا، وذلك لمدة 10 سنوات.

* تأمين دخول المزاد مليون و200 ألف جنيه، ومبلغ 3000 جنيه لشراء كراسة الشروط.

- حق تطوير واستغلال حديقة العروبة والتي تبلغ مساحتها 10 أفدنة، وذلك لمدة 10 سنوات.

* تأمين دخول المزاد بمبلغ 600 ألف جنيه، بالإضافة إلى 799 جنيه ثمن كراسة الشروط والموصفات.

- حق استغلال وتطوير جزء من حديقة الجولف، على مساحة 3000 متر مكعب، وتبدأ من البوابة المقابلة لمقابر الكومنولث وحتى نهاية السور الموازي لمنطقة مقابر المسلمين، لمدة 3 سنوات فقط.

* تأمين دخول المزاد يبلغ 220 ألف جنيه، وثمن كراسة الموصفات والشروط 499 جنيها.

- حق استغلال وتطوير مجزر 15 مايو، نصف الآلي، والذي يقع على مساحة 28825 مترا مكعبا، لمدة 10 سنوات.

* تأمين دخول المزاد يبلغ مليونا و500 ألف جنيه، ويبلغ ثمن كراسة الشروط والموصفات 4000 جنيه.

- حق استغلال وتشغيل، 63 موقعا مختلفا لانتظار المركبات والسيارات، بعدد من أحياء محافظة القاهرة، وذلك لمدة 3 سنوات.

* تأمين دخول المزاد والمشاركة 35 ألف جنيه، و299 جنيها قيمة كراسة الشروط والموصفات.

- حق تشغيل واستغلال 70 موقعا بمساحات مختلفة، لانتظار السيارات بعدد من الأحياء، لمدة 3 سنوات.

* تأمين دخول المزاد والمشاركة 10 آلاف جنيه، و299 جنيها ثمن كراسة الشروط والموصفات.

موعد المزايدة

تقام المزايدة العلنية غدا الأربعاء الموافق 23 مارس، وذلك بمقر نادي شرطة القاهرة بحي عابدين، في محافظة القاهرة ، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.