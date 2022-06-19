مطرب الراب سيف اليوس يطرح فيديو كليب أغنيته الجديدة «أيام»

طرح مطرب الراب سيف اليوس، فيديو كليب أغنيته الجديدة أيام على موقع الفيديوهات يوتيوب، الذي تعاون خلاله مع المخرج يوسف نصار.

تصوير أغنية أيام في مدينة مونتريال الكندية

وتم تصوير فيديو كليب أغنية أيام بمدينة مونتريال الكندية على مدار يومين، وهي من كلمات وألحان سيف اليوس، وإخراج يوسف نصار.

كلمات أغنية أيام

وتقول كلمات الأغنية:

حبيت الدنيا رفضتني… ياما خلتني

‎أخاف أرضى بالمقسوم

‎حكاوي الشارع حضنتي… وياما دوقتني

‎خوف وكاش مش معدود

‎دنيا، النفاق فيها بتجيب صحاب

وفيها الفقر هينقيهم لك

‎دنيا، الرغاي فيها صاحب كداب

صاحب الفعل مبيقولش جملة

‎داري، متداريش

في الحالتين العين بصاصة وهتجيبنا الأرض

‎يابا متحاسبنيش

ما كده كده هتحاسب زيك يوم العرض

لما مدينا ايدينا عليكوا فجأة قدرتونا

سيف اليوس يطرح أغنية اطمن

وطرح مطرب الراب سيف اليوس في مارس الماضي، أغنية بعنوان اطمن، وهي للأب، وتزامن طرحها مع الاحتفال بعيد الأم، نظرا للدور الكبير الذي يقوم به رب الأسرة.

وقبلها طرح سيف اليوس أغنية اللي عشناه على طريقة الديو الغنائي، وجمعته بمطرب الراب ماجد، وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

يذكر أن الفترة الحالية تشهد طرح عدد كبير من الأغنيات السنجل؛ أبرزها لـ عمرو دياب ومحمد حماقي وتامر حسني وراغب علامة.