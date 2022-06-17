العودة لتوزيعات عادل حقي.. تفاصيل أغنية عمرو دياب الجديدة لصيف 2022

يستعد النجم عمرو دياب، لإطلاق أغنيته الصيفية الجديدة التي ستكون دعاية كبرى لمنتجعاته والشركات السياحية الجديدة التي أبرم صفقتها مع رجل الأعمال محمد العبار.

عمرو دياب يطرح أغنية جديدة صيفية

عملت «الوطن» أن أغنية عمرو دياب الجديدة ستكون مع نهاية فصل الصيف الحالي، وسيتم تصويرها وهي من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى، أما التوزيع فسيكون العودة فيه للتعاون مع الموزع عادل حقي بعد غياب ما يقرب من عامين.

وكان «الهضبة» قد أعلن مؤخرا عن انطلاق سلسلة فنادق تحمل علامته التجارية وستتميز تلك السلسة بالفخامة والكلاسيكية.

اللي يمشي يمشي آخر أغنيات عمرو دياب

كما كان المستشار القانوني للفنان عمرو دياب، قد أصدر مؤخرا بيانا يحذر فيه من استخدام اسم الفنان وعلامته التجارية، هو وشركة ناي فور ميديا، في أي مشروعات استثمارية أو تجارية.

«هتدلع» أولى أغنيات عمرو دياب الصيفية

يذكر أن آخر أعمال الفنان عمرو دياب الغنائية كانت أغنية اللى يمشي يمشي والتى أطلقها دياب منذ ما يقرب من شهر وهي كانت من كلمات الشاعر تامر حسين وألحان مدين وحققت الأغنية نجاحا كبيرا مع طرحها عبر المنصات السمعية.

وقبل كان دياب قد طرح أغنية هتدلع والتي كان قد كتب كلماتها الشاعر محمد القاياتي ولحنها محمد يحيى ووزعها أحمد إبراهيم وكانت عقب شهر رمضان الكريم الذي شهد طرح أغنيتين لـ عمرو وهما السر واللي بينا حياة، كان قد طرحهما ضمن حملات دعائية ترويجية لشركات خاصة.