باسكال مشعلاني: سعيدة بنجاح أغنية «على بيروت».. رسالتي وصلت

أعربت الفنانة باسكال مشعلاني، عن سعادتها بنجاح كليبها الغنائي الجديد «على بيروت».

ونشرت باسكال مشعلاني عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام» الفيديو كليب وعلقت عليه قائلة: «أنا كتير سعيدة نجاح على بيروت حسيت وصلت رسالتي».

أغنية على بيروت

وطرحت باسكال مشعلاني منذ أيام أغنيتها الجديدة على بيروت والتي تم تصويرها في شهر مايو الماضي، وكان هدفها إعادة البسمة مرة أخرى إلى اللبنانيين، من خلال أغنية سريعة وطنية، تكشف جمال طبيعة لبنان أمام الوطن العربي، بعد حادث مرفأ بيروت، والمشكلات الاقتصادية التي تمر بها كما أكدت باسكال مشعلاني في تصريح سابق لـ«الوطن».

أغنية باسكال مشعلاني الجديدة «على بيروت» من كلمات وائل الأشقر وألحان وتوزيع ملحم أبو شديد وماسترينج جوزيف كرم، وإخراج زياد خوري.