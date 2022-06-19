حقيقة زواج إليسا وسعد لمجرد.. أغنية رومانسية وقبلة على اليد

تساؤلات كثيرة يطرحها رواد السوشيال ميديا، حول حقيقة زواج إليسا وسعد لمجرد، لظهورهما المتكرر في الفترة الأخيرة، خصوصًا بعد طرح فيديو كليب أغنية من أول دقيقة في شهر مايو الماضي، والتي اتسمت بالرومانسية، وبدا النجمان في حالة عشق وتناغم شديدين.

حقيقة زواج إليسا وسعد لمجرد: حب أم صداقة

وزادت التساؤلات عن حقيقة زواج إليسا وسعد لمجرد، في الساعات الماضية لمشاركتهما سويًا حفلًا غنائيًا في فاعليات موسم جدة بالمملكة العربية السعودية، وقيام لمجرد بطبع قبلة على يد إليسا على خشبة المسرح، وقيامهما بغناء من أول دقيقة، بطريقة لافتة للأنظار، لإحساسهما الراقي في أدائهما.

صداقة وتناغم فني يجمع إليسا وسعد لمجرد

وقبل انطلاق الحفل الغنائي، انتشرات مقاطع فيديو للثنائي وهما يصلان سويًا لمقر إقامتهما بأحد الفنادق بالسعودية، وبدا عليهما السعادة واحتضانهما لبعضهما البعض، وقيامها بممازحة الكاميرا بالضحكات المتبادلة، والقاء القبلات في الهواء.

واختارت إليسا، اللون الأبيض لإطلالتها خلال الحفل، وساعد تصميم الفستان في إظهارها بوزن زائد، الأمر الذي فتح باب الشائعات حول زواجها سرًا وحملها، الأمر الذي كذّبه مصدر مقرب منها وتأكيده أنها لم تتزوج، وعلاقتها وسعد لمجرد ما هي إلا صداقة ولكنها قوية جدًا، للدرجة التي جعلتها تتغاضى عن الاتهامات التي تلاحقه بشأن دعاوى الاغتصاب والتحرش الجنسي.

أغنية إليسا وسعد لمجرد، تم طرحها على موقع المشاهدات «يوتيوب» يوم 4 مايو من الشهر الماضي، وحققت ما يزيد عن 133 مليون مشاهدة، وهى من كلمات أمير طعية، وألحان رامي جمال، توزيع أحمد إبراهيم.