أول تعليق لـ حسن شاكوش بعد حصوله على «كارنيه» الموسيقيين

حرص مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، على توجيه الشكر للفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، وكذلك أعضاء المجلس، في أول تعليق له، عقب حصوله على كارنيه النقابة، ما يسمح له بمزاولة نشاطه الغنائي في مصر مُجددًا.

لم أقصد الإساءة لشعبة الإيقاعيين: بعتذر لكم تاني

واعتذر حسن شاكوش، من خلال مقطع فيديو، نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إلى شُعبة الإيقاعيين، وذلك على خلفية الاختلاف الذي وقع بينهما قبل شهور، مؤكدًا أنه لم يقصد أي إساءة بينما ما حدث ما هو إلا سوء تفاهم.

وقال حسن شاكوش، «محدش يزعل مني، ده كان سوء تفاهم، والحمد لله، وبرضه أنا طلعت واعتذرت لكم.. وبشكر كل جمهوري وإن شاء الله هتشوفوا حاجات كويسة.. حسن شاكوش بيحبكم».

تفاصيل إيقاف حسن شاكوش عن الغناء

يذكر أن حسن شاكوش كان قد تم وقفه من قبل نقابة الموسيقيين لأكثر من عام كامل عن الغناء، بسبب أزمة بينه وبين المطرب رضا البحراوي وتطاول فيها على الموسيقيين؛ ما تسبب في سحب ترخيص الغناء منه من قبل النقابة.

وكان قد أحيا حسن شاكوش مؤخرا حفلا غنائيا في دبي بدولة الإمارات، وقدم خلالها عددا كبيرا من أغانيه وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير.