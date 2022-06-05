هاني شاكر: حسن شاكوش قدم التماسا للنقابة.. ونناقشه في الاجتماع المقبل

أكد الفنان الكبير هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية أن النقابة ليست ضد أن يغني أي فرد، ويدها مفتوحة للجميع ليقدا فنا هادفا وجيدت.

هاني شاكر: سندرس التماس حسن شاكوش فى اجتماعنا

وتحدث شاكر لـ«الوطن» عن مصير حسن شاكوش في الغناء من عدمه: «حسن شاكوش تقدم بالتماس للنقابة من أجل السماح له بالغناء مرة أخرى، والالتماس سيتم دراسته خلال اجتماع مجلس إدارة النقابة الفترة المقبلة وسيتم خلال الاجتماع مناقشة الأمر ومعرفة إذا كان شاكوش تعلم في فترة توقفه من عدمه، خاصة أن الإساءة التي افتعلها من قبل كانت كبيرة في حق زملاء له».

هاني شاكر: حسن شاكوش افتعل خطأ لا يغتفر

تابع شاكر: «نحن لسنا ضد حسن شاكوش أو أي شخص في النقابة، ولكن لابد أن تكون ردود أفعال الفنانين على المسرح محترمة وتليق بمكانتهم ومكانة النقابة التي ينتمون لها».

هاني شاكر: ليس لنا علاقة بـ حمو بيكا لكونه غير عضو بالنقابة

أما عن موقف مؤدي المهرجانات حمو بيكا، فأوضح أن النقابة ليس لها علاقة به لكونه ليس عضوا فيها سواء عامل أو منتسب، وتقدم للاختبار اكثر من مرة ورسب.

يذكر أن الفنان الكبير هاني شاكر كان حصل مؤخرا على جائزة أيقونة الفن العربي من مهرجان الزمن الجميل ببيروت، وأيضا جائزة الإبداع العربي من المهرجان الكاثوليكي عن مشواره ومجمل أعماله الفنية.