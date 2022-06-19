حسن شاكوش يظهر بقميص شفاف.. والجمهور: بتقلد محمد رمضان

حرص مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، على مشاركة جمهوره صورة خاصة له عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام» تسببت في حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر حسن شاكوش في الصورة بقميص أسود شفاف، وهو أشبه بعدد من الإطلالات التي ظهر بها الفنان محمد رمضان، التي تظهر جسده بشكل واضح وهو الأمر الذي عرّضه لكثير من الانتقادات.

هجوم على حسن شاكوش

وهاجم عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إطلالة حسن من خلال تعليقاتهم على الصورة التي شاركها معهم، إذ قال أحدهم: «المشاهير ما بيعرفوا يلبسوا أقسم بالله».

وأضاف آخر: «أنت عامل في نفسك كدا ليه؟، وتابع ثالث: «محمد رمضان بالظبط كمل يا أستاذ تقليدك هايل».

أزمة إيقاف حسن شاكوش

يذكر أن حسن شاكوش كان قد تم وقفه من قبل نقابة الموسيقيين لأكثر من عام كامل عن الغناء، بسبب أزمة بينه وبين المطرب رضا البحراوي وتطاول فيها على الموسيقيين؛ مما تسبب في سحب ترخيص الغناء منه من قبل النقابة.

وكان قد أحيا حسن شاكوش مؤخرا حفلا غنائيا في دبي بدولة الإمارات، وقدم خلالها عددا كبيرا من أغانيه وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير.

وكانت من آخر الأعمال الغنائية التي قدمها حسن شاكوش، أغنية «افتحى شباكك أنا جيت»، التي قدمها مع الفنانة ياسمين رئيس، وهى من كلمات محمد غباشي ومصطفي الجن وألحان حسن شاكوش وتوزيع إسلام ساسو..

وتقول كلمات الأغنية...

حبيبتي

افتحي شبكاكيك انا جيت

انا وقف تحت البيت

مش هعمل زيطه وسيط وحشتيني

بتلفي وتدوري عليا ليه

مش عايزه تحني ليه

طب بصي يابنت الايه