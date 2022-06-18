«حماة الوطن»: سنناقش 3 محاور في الحوار الوطني.. «التكامل بين الاقتصاد والسياسة»

قال النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، إن رؤية الحزب للمرحلة المقبلة والحوار الوطني تتمثل في التكامل بين الاقتصاد والسياسة، موضحًا: «نهتم ومؤمنون بأن التنمية الاقتصادية ستجعلنا نعمل على بقية المحاور بأريحية وتجعلنا نجري تغييرات في مختلف الملفات».

وأضاف شلبي، خلال حواره مع الإعلامية نانسي نور والإعلامية شيماء الكردي مقدمة برنامج «الحوار الوطني» على قناة إكسترا نيوز: «عملنا على 3 محاور من أجل التجهيز للحوار الوطني، مثل الأمانات النوعية للحزب، والتي خرج منها بعض المخرجات، إذ أن الأمانة النوعية مثل الوزارة يقوم عليها متخصصون في كل المجالات، والمحور الثاني له علاقة بالهيئتين البرلمانيتين للحزب وتم عمل ورش عمل بخصوصهما، وبالنسبة للتمثيل النيابي، فإن النواب يكونوا متواجدين في لجانهم ويعاصرون المواقف المختلفة والتطورات وكل ملف يكون لديهم وبالتالي مشكلاتهم وكيفية حلها».

مشاركة المواطن من خلال الاقتراحات

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لـ حزب حماة الوطن بمجلس النواب، أن المحور الثالث هو مشاركة المواطن الطبيعي، حيث يتميز الحزب بتواجده في كل المحافظات والتشكيلات والقرى، وتم البدء من المراكز، وتم عمل ورش عمل على مستوى المراكز للخروج بمقترحات إلى أن تم إصدار ورقة العمل بخصوص المحاور الثلاثة الرئيسة وهي الاقتصادي، السياسي، والمجتمعي.

العملية الإجرائية للحوار الوطني

وواصل: «تطرقنا إلى العملية الإجرائية للحوار الوطني، وهي أن تكون فترة الحوار مناسبة للغاية، ليس طويلا أو قصيرا، وأن تكون هناك لائحة وشخص يدير الحوار والأولويات والمبادرات، بدأنا في وضع محاور ومشروعات، وهو ما اقتبسناه من آلية العمل بالدولة المصرية في الـ8 سنوات الماضية، مثل 100 مليون صحة في محور الصحة».