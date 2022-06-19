خبير مصري في أستراليا يوضح تفاصيل اكتشافه آلية للتنبؤ بحرائق الغابات

أعرب المهندس مينا حنين، أحد الخبراء المصريين في أستراليا، عن سعادته بتهنئة السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج له بعد نجاح فريقه من الخبراء والباحثين، في التنبؤ بحرائق الغابات والبدء في عمليات الإطفاء خلال فترة زمنية قياسية، الأمر الذي ساهم في الحد من الخسائر الناجمة عن اندلاع حرائق الغابات.

التنبؤ بالحرائق في البداية عبر الأقمار الصناعية

وأضاف «حنين»، خلال مداخلة له عبر زووم ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن المشروع يستخدم نظام التنبؤ بالحرائق في البداية عبر الأقمار الصناعية، وتقضي الخطوة الثانية منه إرسال طائرات دون طيار من أجل التقاط صورا حرارية لتلك الغابات، ثم إرسال طائرات دون طيار لإخماد الحريق في 5 دقائق فقط.

رصد تغيرات الجو

واستطرد: «البرق يضرب الأشجار، مما يؤدي لاشتعال النار في حالة استيفاء الظروف الجوية المناسبة، أي الحرارة والرياح، وذلك قد يستغرق ساعات أو أياما، ولكن الاكتشاف يساعد على رصد تلك التغيرات، ويجرى نشر طائرة شراعية مائية دون طيار مع كمية من الماء لاحتواء الحريق وقمعه بمجرد حدوثه، وهدفهم تحقيق وقت اكتشاف أقل من 60 ثانية ووقت إخماد أقل من 5 دقائق»، موضحا أنه سينفذ حال موافقة الحكومة الأسترالية على تطبيقه.

وقاد «حنين» فريقًا من قبل لاقتراح الفكرة نفسها لتحدي الابتكار «سبيس هاك» الذي نظمته جامعة «نيو ساوث ويلز كانبيرا»، وشبكة كانبيرا للابتكار وبدعم من عدد من المنظمات، والفوز بالمركز الثالث في تحدي هذا الابتكار.

وتابع: «المشروع بدأ بعد صيف 2019-2020 وساعتها بدأ التفكير في الفكرة وحاليا إحنا في مرحلة التنفيذ، وعندنا نماذج أولية بهدف نهائي حمل طائرة لـ500 طن من المياه من أجل إخماد الحريق».