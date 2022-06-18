نبيلة مكرم: المعارض العقارية المصرية في كندا تحقق مبيعات بـ250 مليون جنيه

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن المعارض العقارية المصرية «طيبة سكيب» و«إيجيبت ليفينج»، التي انطلقت في مدينة ميسيساجا بمقاطعةً أونتاريو في كندا تحت رعاية الوزارة والسفارة المصرية بأوتوا وبالتعاون مع وزارة الإسكان، قد حققت نجاحا كبيرا وإقبالًا من المصريين والكنديين.

مبيعات بـ250 مليون جنيه

وقد أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن بالغ امتنانها وفخرها بما حققته المعارض من ترويج ونجاح كبير، يعكس بداية مرحلة جديدة في سوق التصدير العقاري المصري بأمريكا الشمالية، وثمنت جهود كل المنظمين والقائمين عليهم الذين قدموا صورة مشرفة تساهم في الترويج للاستثمار العقاري في مصر، والذين صرحوا في تقاريهم التي تم ارسالها للوزارة بأن المعارض حققت مبيعات قُدرت بـ250 مليون جنيه، اضافة لمبيعات بضعف هذه القيمة تنتظر اتمام التعاقد.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، أنّ رعاية الوزارة لمثل هذه المعارض جاء تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة بذل الجهود والتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة لتوفير فرص الاستثمار المتنوعة للمصريين بالخارج حسب الشرائح المختلفة في جميع المجالات، خاصةً ما يتعلق بالاستثمار العقاري، فضلًا عن الترويج للمدن الجديدة والمشروعات القومية التي أصبحت من أبرز ملامح الجمهورية الجديدة، وحتى يطّلع المصريين في الخارج والمجتمعات الأجنبية التي يعيشون بها، على ما وصلت إليه مصر من تقدم وتنمية وازدهار في وقت قياسي.

حضور آلاف الزائرين

من جانبهم، قال المنظمون إن المعارض شهدت حضور آلاف الزائرين من الجالية المصرية والعربية بكندا، وكذا مشاركة مجموعة من أهم المطورين العقاريين في مصر وهم: شركات بالم هيلز والأهلي صبور وكورنر ستون ومنصات وماونتن فيو وأيضا شركة كولدويل بانكر.

وأعرب كريم بطرس، أحد مؤسسي شركة «طيبة سكيب» المصرية في كندا المتخصصة في تنظيم المعارض الدولية، عن بالغ سعادته بنجاح معرض «طيبة سكيب».

وتابع: «نتطلع إلى تكرار هذه التجربة ولدينا توقعات بنجاحات أكبر في المستقبل»، مؤكدًا ضرورة أن يبذل المصريون في الخارج جهودا كبيرة من أجل مساندة ومؤازرة الدولة المصرية.

وأضاف: «من واجبنا في هذا التوقيت هو الترويج لكل الإنجازات التي تحدث بها والمعارض العقارية التي نظمناها تعد انعكاسا لذلك».

وقالت ميراندا جرجس، المدير التنفيذي لشركة square seven المنظمة لمعرض «إيجيبت ليفينج»، إنه نظرا لوجود أعداد كبيرة من المصريين المهاجرين بكندا ممن يبحثون عن امتلاك وحدات سكنية بمناطق متعددة بمصر، سواء للاستثمار أو الإقامة أثناء الزيارات أو التقاعد، فقد فكرت في إنشاء شركة وساطة عقارية لتعمل على إيجاد الوحدات المناسبة لكل مشتر أو مستثمر من خلال العمل مع كبرى شركات التطوير العقاري بمصر، مع ضمان تقديم الاستشارات والخدمات المتكاملة لهم في هذا المجال على أعلى مستوى، من هنا أيضا جاءت فكرة إقامة المعرض والذي حقق نجاحا كبيرا وشهد تفاعلًا من الزائرين انعكس علي المبيعات المحققة.

ومن ناحيتهم، أعرب المطورون العقاريون المشاركون عن امتنانهم لدعم ورعاية وزارتي الهجرة والإسكان، وعن سعادتهم بالمشاركة في تلك المعارض الأولى من نوعها في كندا، حيث تم لأول مرة تعامل مباشر بين المطوريين العقاريين والجاليات المصرية والعربية في كندا الراغبين في شراء عقارات في مصر سواء سكنية أو تجارية، مطالبين بعقد مزيد من المعارض الترويجية للوصول للعملاء.